Là où naissent les histoires – Valérian et Laureline

Là où naissent les histoires est une nouvelle aventure de Valérian et Laureline, de Pierre Christin et Virginie Augustin. Une bande dessinée parue aux éditions Dargaud, en septembre 2022, qui présente une première mission, pour les deux jeunes héros adolescents.

En banlieue parisienne, dans un collège, et dans une classe une jeune fille lève le doigt pour répondre à la question du professeur. La jeune fille explique que les grandes civilisations du bassin méditerranéen sont les égyptiens, les grecs, les hébreux, les perses et les romains. La professeure félicite Laureline. Puis, poursuit avec une autre question. Laureline et d’autres camarades lèvent le doigt, mais la prof préférerait entendre d’autres élèves. Aussi, elle va vers le fond de la classe, pour se diriger vers Valérian, qui fait un jeu vidéo ! Le jeune garçon explique qu’il regarde un combat intergalactique. Il croit même avoir compris l’algorithme qui régit les bagarres d’astronefs. La professeure tend la main, affirmant qu’il parlera de sa à son professeur de mathématiques… Valérian fait la tête, et affirme que l’autre professeur n’aime pas les jeux non plus !

Valérian et Laureline sont donc deux adolescents, confiés à M. Albert, qui vont devoir accomplir une première mission. Les deux jeunes gens vont devoir retrouver un gisement d’une curieuse substance, dans un coin perdu du Caucase. Ils vont devoir faire vite, car d’autres créatures, sont à la recherche de ce même précieux gisement. La bande dessinée est agréable à découvrir et plaira à tous les fans de la série. L’aventure est bien découpée et rythmée, avec quelques notes d’humour, restant dans l’esprit de la série originale. L’album veut aussi apporter une réflexion sur la tendance contemporaine à la consommation effrénée d’images, ainsi que les conséquences du réchauffement climatique. Le dessin veut aussi rester dans la première veine, avec un trait fin, fluide et dynamique à la fois, offrant un graphisme plaisant.

Là où naissent les histoires est un album hommage, de Valérian et Laureline, des éditions Dargaud. Un bel ouvrage qui invite à retrouver les deux héros, adolescents, qui vont mener leur première mission, offrant une belle continuité à la série originale.

Lien Amazon