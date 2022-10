Janod – Des jeux de manipulation et encastrement

Janod, marque française de jeux et jouets, propose, entre autres, des jeux de manipulation et d’encastrement. Une jolie gamme parmi tant d’autres, avec ces premiers jeux et jouets qui invite à toucher, bouger, retenir, explorer, progresser, avancer, tourner, enlever…

Janod, marque française depuis 1970, créée par Louis Janod, tourneur sur bois, ne cesse d’évoluer, de présenter des collections toujours plus belles et plus merveilleuses, pour les enfants. Aujourd’hui les gammes de jeux et jouets sont nombreuses, entre les jeux de manipulation, d’encastrement, de construction, d’imitation, d’imagination, les puzzles, les loisirs créatifs, des jeux de société… Des jeux et jouets de qualité, résistants, mais aussi travaillés, au design toujours réfléchi et séduisant.

C’est parmi la gamme des jouets de manipulation et d’encastrement, que France Net Infos a choisi de présenter une nouveauté, depuis ce printemps 2022. Le looping grenouille tropik, pour les enfants à partir de 12 mois, qui propose un jouet 2 en 1. En effet, les enfants sont invités à plonger dans au cœur d’une forêt tropicale, avec un looping, ainsi qu’une grenouille à reconstituer. Les petits vont pouvoir travailler leur motricité fine, ainsi que la souplesse de leur poignée, avec le looping et les perles, fleurs et papillons, à passer d’un côté ou de l’autre. Au milieu, un puzzle, vertical est à découvrir, une grenouille en deux parties à défaire et refaire, au gré des envies.

Les formes sont différentes, tout comme les couleurs, pour une approche pédagogique également, car les enfants vont s’amuser, tout en apprenant de nouveaux mots, de nouvelles désignations. Le jouet d’éveil en bois est peint à l’eau, donc adapté aux tout-petits, dès un an. Le bois est issu de forêts gérées durablement et certifiées FSC®, pour respecter les enfants, l’avenir et les ressources de la planète.

Janod, est une marque française que nous adorons particulièrement, chez France Net Infos. Les jeux et jouets sont beaux, durables, respectueux et pleins d’éveil et de découverte. Le looping grenouille tropik est l’un de ces jouets assez complets que nous aimons faire découvrir aux enfants, et qui trouvera facilement sa place au pied du sapin de Noël.

La marque française Janod est à retrouver par ici…

Lien Amazon