Noël & Léon – Ed. Grasset jeunesse

Noël & Léon est un album malicieux, d’Eleonora Marton, paru aux éditions Grasset jeunesse, en septembre 2022. Un livre coloré, à la couverture qui brille dans le noir, qui aborde de façon amusante, le poids des traditions, les attentes des autres, l’épanouissement et l’émancipation.

Noël est un clown qui descend d’une des familles les plus drôles du monde. Léon est un squelette qui fait partie du gang le plus terrifiant de la ville. Noël, comme la plupart des clowns, travaille dans un cirque. Léon, comme la plupart des squelettes, officie dans un train fantôme. Aussi, le travail de Noël est de faire rire, mais le clown n’est absolument pas drôle. De son côté, le boulot de Léon est de faire peur, mais il n’est absolument pas terrifiant. Alors que Noël a souvent le cafard, Léon, lui, est toujours joyeux. Devant son miroir, Noël se demande qui il est vraiment. Tandis que Léon se brosse les dents, il se demande quelle est sa place.

Le récit est rythmé, très plaisant à découvrir, avec des répétitions. Au début, les différences des deux personnages, leurs univers si particuliers et leurs vies opposés sont présentés. Puis les deux personnages se rencontrent, partagent certaines choses, s’essaient… L’album, très coloré, est amusant, cadencé et malicieux, abordant avec humour le poids des traditions. Il y a aussi les attentes des autres, qui pèsent sur les deux héros qui vont devoir faire leurs preuves et tenter de se sortir de ces univers qui ne les satisfont pas. L’émancipation et l’épanouissement personnel sont également au cœur de ce récit. Le texte est très simple, drôle, agréable à lire et découvrir, pour les jeunes lecteurs. Le dessin est simple, amusant, très coloré et expressif, avec une couverture phosphorescente, qui amusera les enfants.

Noël & Léon est un bel album, d’Eleonora Marton, paru aux éditions Grasset jeunesse. Un livre coloré, à la couverture qui brille dans le noir, qui aborde avec justesse et facilité, les poids des traditions, les attentes des autres, la richesse des rencontres, l’émancipation et l’épanouissement personnel.

