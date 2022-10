Convoi – Ed. Soleil

Convoi est un album, pour public averti, de Kevan Stevens et Jef, paru aux éditions Soleil, en septembre 2022. Une sorte de Mad Max revisité, offrant un récit post-apocalyptique déjanté, sous tension, original, plein de violence, décalé, survolté, furieux…

2074, la Terre est ravagée, une partie de l’humanité a disparu. Dans ce monde post-apocalyptique, une jeune femme, sur un quai de containers, discute avec un vieil homme. Il explique comment était le monde avant et ce qui s’est passé, pour en arriver ici aujourd’hui. Fonzy, aux côtés d’Alex, n’en peut plus d’entendre le vieux. Il manque de respect au vieil homme et il va le payer. En moins de deux, il finit la tête la première, dans un container poubelle. Le vieux rigole en disant que la princesse a bien joué. De son côté, Fonzy ne comprend pas… Alex explique que les anciens, c’est comme les bouddhas pour elle, des mines d’histoires et d’expériences. Ce sont les derniers à avoir vécu la guerre, aussi il faut les respecter ! Juste après, les deux amis quittent le port, se rappelant qu’ils doivent prendre en main un convoi.

Le récit est assez bien découpé, présentant une héroïne forte, qui prend en main un convoi ambitieux. Plusieurs véhicules doivent partir du Havre pour aller à Marseille, afin de transporter des médicaments. Le chargement est hautement convoité, d’où la nécessité d’un convoi bien armé et préparé. C’est tout une bande de dingues, très différents, qui vont suivre Alex, dans un périple audacieux et dangereux. La bande dessinée est survoltée, avec un récit haletant, des personnages atypiques et barrés. Il y règne la violence, la vengeance, l’amitié, l’amour et surtout la folie. C’est percutant et pour un public averti, plutôt bien découpé et dynamique, avec de l’humour et des références. Le dessin est rond, plutôt caricatural, avec un trait fin, dynamique et un travail plaisant, sur les véhicules. Un dossier graphique vient compléter l’ouvrage.

Convoi est un récit complet et épique, pour public averti, des éditions Soleil, par Kevan Stevens et Jef. Un album haletant qui présente une caravane de véhicules suréquipés, qui doit traverser la France, pour acheminer des médicaments trop convoités, dans un monde post-apocalyptique déchainé et violent.

Lien Amazon