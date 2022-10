Mes autocollants brillants – Halloween

La collection Mes autocollants brillants, des éditions Usborne, se complète avec le titre Halloween, paru en septembre 2022. Un cahier souple qui invite les enfants, à partir de 3 ans, de compléter des scènes et faire la connaissance de fantômes terrifiants, de squelettes cliquetants, de sorcières sinistres…

Le cahier souple est attrayant, avec une couverture pleine de détails dans le dessin, qui donne envie d’aller plus loin. Sur la page de garde, une citrouille indique aux enfants que les autocollants sont à retrouver à la fin du livre. Ainsi, une première double page présente une première grande scène. Des citrouilles cauchemardesques sont à découvrir et à rajouter, dans un décor lugubre et fascinant à la fois. Il est suggéré d’ajouter d’autres citrouilles dans le champ et de suspendre des lanternes rougeoyantes aux arbres. La double page suivante présente une crypte caverneuse sombre et inquiétante. C’est avec des squelettes qu’il va falloir compléter cette nouvelle scène.

Ainsi de suite sept grandes scènes et une huitième sur une page, sont à retrouver et à compléter. En effet, les enfants sont invités à découvrir des lieux terrifiants, dignes d’Halloween, et à les compléter avec les autocollants brillants, qui se trouvent à la fin du livre. Les créatures sont fascinantes et inquiétantes, avec des squelettes, des fantômes, des monstres, des chats noirs, des sorcières, des araignées, des chauves-souris… L’univers lugubre du livre plaira aux enfants, le graphisme est travaillé, les scènes et les personnages attrayants et fascinants. L’activité des autocollants à positionner est un incontournable, qui plaît toujours aux bambins, qui pourront aussi laisser libre leur imagination, pour des livres personnalisés.

Halloween est un livre souple, des éditions Usborne, de la collection Mes autocollants brillants. Un ouvrage simple, efficace et surtout beau, qui invite à découvrir et compléter des scènes spectaculaire, lugubre et fascinante, avec l’aide de plus de 250 autocollants réutilisables et pour certains brillants !

Lien Amazon