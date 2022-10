Lecture musicale à la Madeleine de Marcel à Gémenos avec Ivonete Rigot-Muller

Vous connaissiez la magnifique librairie-café La Madeleine de Marcel à Gémenos près de Marseille pour ses brunchs littéraires. La dynamique équipe de ce lieu emblématique de la culture gémenosienne innove sa proposition en l’enrichissant de nouveaux rendez-vous récurrents à partir de ce mois d’octobre 2022.

Ainsi, en faisant appel à l’association d’aide à la création artistique Unissons qui organise ces évènements, La Madeleine de Marcel propose dorénavant à un public de plus en plus en demande, des goûters littéraires et des lectures musicales une à deux fois par mois, selon le calendrier.

Le premier rendez-vous de cette rentrée 2022 aura lieu le samedi 15 octobre de 16h00 à 18h00. Une lecture en musique mettra à l’honneur deux pratiques culturelles interdépendantes et complémentaires : la littérature et l’opéra sous la forme d’un évènement hors du commun. L’invitée de ce premier évènement est la Soprano et romancière franco-brésilienne Ivonete Rigot-Muller. Des extraits des romans de l’auteure seront lus par Dominique Guenin également auteure de romans historiques, de fantasy et de livres pour enfants.

Ivonete Rigot-Muller est née à Rio de Janeiro au Brésil, où elle a développé une carrière artistique en tant que Soprano. En France depuis 24 ans, elle a donné plusieurs récitals à Paris et à l’étranger. Avec une solide formation musicale, notamment avec la pratique du piano, elle est non seulement une artiste de grand talent, mais aussi une femme à l’âme généreuse et rayonnante de joie de vivre.

Elle s’est lancée récemment dans l’écriture et a publié son premier roman “La soupe des exclus, une leçon de vie“. En 2008, durant la Messe, à l’église de la Sainte Trinité, elle fait la rencontre du père Jacques Benoit-Gonnin, actuellement évêque de Beauvais, lequel venait de lancer un appel dans le but de rechercher des bénévoles pour la Soupe que l’église servait à la crypte. Le cœur généreux, Ivonete Rigot-Muller ne réfléchit pas. Elle accepte, malgré les sombres épreuves de la vie qu’elle-même traversait à cette époque. C’est cette période douce-amère que l’auteure nous livre avec une sincérité rare. Un livre comme un voyage extraordinaire au cœur de l’humain, vrai et bouleversant. Une ode à la vie. L’hymne de la résilience.

Son deuxième livre" Julia, une ex enfant des rues", moitié réel, moitié fiction, traite de la vie misérable de jeunes filles qui, à l'âge de 14/15 ans, faisaient le trottoir devant l'École Nationale de Musique, à Rio de Janeiro où l'auteure a fait ses études. Ces jeunes filles étaient les appâts idéaux pour des hommes sans scrupule, à la recherche de plaisirs bon marché. En tant que jeune élève de l'école de musique, Ivonete a mis plusieurs années à comprendre leur malheur. Júlia, est l'un de ces personnages au destin cruel qui l'a jetée dans la rue. Une histoire bouleversante sur le sort d'une jeune fille, dont l'auteure narre les affres et les espérances avec un réel talent.

Actuellement, Ivonete Rigot-Muller est en pleine écriture de son troisième livre. Retrouvez-la en personne le samedi 15 octobre 2022 pour présenter ses romans, écouter des extraits choisis et vous régaler des délicieuses douceurs de la fine équipe de la Madeleine de Marcel, tout en appréciant les émouvants airs d’opéra que va interpréter Ivonete. L’entrée est libre, profitez-en !

La Madeleine de Marcel 24 Cour des Granges, 13420 Gémenos