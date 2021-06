3 questions à… Dominique Guenin, une auteure de grand talent

Avec plusieurs romans à son actif, Dominique Guenin propose une oeuvre littéraire fournie et diversifiée. Elle possède un talent d’écriture incroyable qui la place parmi les auteures les plus prometteuses de la sphère de l’auto-édition. De plus, elle a un coeur gros comme ça puisque tous les bénéfices de la vente de ses livres est entièrement reversé à des associations caritatives. Elle nous a fait le grand plaisir de répondre à nos 3 questions à…

FranceNetInfos : Bonjour ma chère Dominique, présente-nous ton univers :

Dominique Guenin : Je ne suis pas une auteure qui me cantonne à un genre particulier. Ainsi, j’ai écrit du thriller historico-archéologique, de la Fantasy, de la poésie et même la biographie d’un acteur américain. Et je viens d’écrire le premier tome d’une nouvelle série de mini-romans jeunesse. Quand une idée trotte dans ma tête, c’est elle qui donne la direction et le genre du livre que je vais écrire. L’important pour moi, c’est créer, inventer, donner du rêve, faire oublier le quotidien…

FNI : Quels sont tes projets, ou ton actualité ?

DG : «‘Les secrets de Solène‘» sont mes premiers pas dans la littérature jeunesse et j’y prends goût, puisque j’ai l’intention d’écrire encore pour les enfants. Solène est une enfant trisomique, elle a 11 ans et vit à Paris. Elle possède un chat, Muesli, qui est spécial’: il parle’! En fait, Solène est la seule à pouvoir discuter avec lui. Alors que dans sa vie de tous les jours, Solène rencontre les difficultés dues à cette anomalie génétique, elle développe une vie intérieure très riche, un peu grâce à Muesli qui, lui, est un chat adorable, mais un peu imbu de sa personne. Leurs échanges donnent lieu à des situations assez comiques parfois. Il y a d’autres personnages, comme Christopher, le voisin du dessous, un ado dont Solène est secrètement amoureuse et d’autres encore que l’on va découvrir au fur et à mesure des prochains tomes.

FNI : Tu abordes un thème difficile pour un roman jeunesse, quelles sont les raisons qui te motivent ?

DG : Depuis que j’autoédite mes livres, j’ai toujours tenu à mettre ma passion de l’écriture au service de causes qui me tiennent à cœur. La protection de l’environnement est une cause que je soutiens avec mes livres précédents. Pourquoi la trisomie’? A cause d’un sourire. Je rencontre parfois des personnes trisomiques dans mon activité professionnelle (je suis secrétaire médicale dans un cabinet de radiologie) et, je ne sais pas si vous avez déjà eu l’occasion d’en rencontrer vous-mêmes, mais ce sont des personnes qui vous sourient avec le cœur et leur âme, sans compromis, elles vous donnent leur affection sans compter et sans rien attendre en retour. Pour cela et pour tous les efforts et le courage qu’elles déploient pour vivre une existence active, heureuse et artistique comme sportive, j’ai envie de les mettre à l’honneur. Comprendre les différences, cela s’apprend dès le plus jeune âge. C’est pourquoi j’ai voulu écrire ce livre pour les enfants, pour qu’ils apprennent que la trisomie fait partie de leur vie et qu’elle ne doit pas être source de moquerie. Je dirais enfin que l’association «’tcap21‘» que je soutiens avec «‘Les secrets de Solène‘», fait un travail énorme et formidable et je conseille à tous d’aller faire un tour sur leur site afin de se rendre compte.

Merci Dominique pour cette interview à coeur ouvert, un moment d’échange rare et précieux ! Retrouvez Dominique Guenin en dédicaces :

Le 3 juillet 2021 au Salon du livre de Ceyreste (13)

Le 18 juillet au Salon du livre de Guillaumes (06)

Le 6 août à Bormes les Mimosas (83) pour la nuit du livre

Le 18 septembre à La Penne sur Huveaune (13) pour le salon des Ecrits Grain

Le 26 septembre à Auriol (13) pour le salon Art’M