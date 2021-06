Les oiseaux lumineux – Éditions Les Aventuriers de l’Étrange

Partagez





Les oiseaux lumineux est un conte singulier et fabuleux mettant en scène un monde dystopique où les hommes n’ont que deux choix : se conformer aux autres, et avoir leurs âmes enfermées dans une cage, ou sombrer dans le gouffre où ils sont jetés impunément !! Mais, le vent est en train de tourner dans les bas-fonds du gouffre …

Un one shot réflexif et poétique, aux graphismes hypnotisants parus chez Les Aventuriers de l’Étrange depuis le 28 Février 21. (+12)

Le décor :

Un sanctuaire ailé transperce la toile vierge de l’univers … à son bord, Violanzo, un être pur, libéré de tous ces carcans, vole vers un nouveau destin plein d’espoir. Mais, même s’il est en totale renaissance, il sent quelque chose de sombre au fond de lui. Et s’il se trompait encore sur la manière dont il fallait qu’il soit ?? S’il prenait une nouvelle fois le mauvais chemin …

Il se rappelle de cette cité suspendue au milieu du néant. Korolhia Vareylius, une ville jadis si vaste et prospère. A présent, une ville où les seules vies qui restent, sont des êtres à l’âme enfermée dans une cage : les spectres.

Quelques-uns, encore libres, se cachent pour ne pas subir le même sort que leurs frères. Comme ce jeune garçon, protégé dans les entrailles d’un vieux chêne, observant la scène qui se déroule devant ses yeux.

Ce jour-là, les spectres capturent un habitant, et ils sont sur le point de le transformer à leur image, en lui volant son « oiseau lumineux » ….

Le point sur la BD :

Première BD d’Andreï Puica ?? Difficile à croire lorsqu’on constate le travail minutieux et tellement hypnotisant des graphismes sur cette oeuvre publiée chez Les Aventuriers de l’Etrange ! Un travail à l’ancienne, à la plume et au stylo, et une imagination incroyable pour construire ce monde dystopique et sa cité flottante !!

Entre science fiction, et métaphore pointant du doigt une société trop conformiste, cette œuvre magistrale nous en met plein les yeux, et nous captive avec sa narration avenante. L’auteur se fait conteur et illustrateur sans concessions !

il expose le refus de se conformer aux idées imposées, de garder son libre-arbitre. Mais aussi, d’un autre côté, il montre la peur de ce qui est différent et qu’on veut absolument transformer à notre image. C’est l’histoire d’une rébellion pour préserver toutes les belles choses qui nous animent, sans se perdre dans des chimères infondées ! Un combat nécessaire à mener pour préserver l’essence même de l’individu, et une certaine balance universelle .

Il met en avant, avec une incroyable clairvoyance, la capacité de l’homme à renaître de ses erreurs.

La conclusion :

Devant « Les oiseaux lumineux », le lecteur s’incline ! Cette œuvre « artistique/ artiviste » est un impensable indispensable de votre bibliothèque. C’est beau avec ses graphismes fabuleux, poignants avec ce récit qui révèle en nous un besoin de se « réveiller » des liens invisibles qui nous empêchent de nous épanouir, pour retrouver cette lumière intérieure qu’on ne devrait jamais perdre !

Un coup de coeur dramatique, poétique, réflexif, d’une beauté indéfinissable à retrouver chez Les Aventuriers de l’Etrange !!!