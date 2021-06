DoggyBags – Saison 2, tome 17

La collection DoggyBags se poursuit avec ce dix-septième tome, paru aux éditions Ankama, en mai 2021. Une bande dessinée qui rassemble des histoires inédites, pour ce dernier titre de la collection, qui tire définitivement sa révérence.

De tous les artefacts légendaires que le monde cache en son sein, le plus célèbre est la corne de licorne. Il y a un bon nombre d’histoires qui circulent à son sujet. La corne aurait des pouvoirs de guérison et vertus de contrepoison. D’autres personnes lui prêtent également des propriétés de purification des eaux souillées. Le plus évident de ses pouvoirs est de rendre le petit veinard qui a la main dessus immensément riche… Ce veinard, il est là, prêt à commercer cet objet convoité. Mais pour cela, il y a une certaine dose de spectacle à offrir. Ainsi, dans une taverne, un homme se met debout sur une table et appelle autour de lui, il demande à son auditoire de s’approcher et de regarder le bien le plus précieux au monde qu’il tient dans sa main. Autour de lui, badauds et gens de petite condition l’écoutent passionnés.

Trois nouvelles histoires sont à découvrir dans ce nouveau tome, présentant de jeunes auteurs et des récits s’intéressant à des figures emblématiques du patrimoine littéraire. Ainsi, la première histoire présente la légende de la licorne et plus précisément les pouvoirs de la corne de la licorne, objet de toutes les convoitises, avec des personnages qui vont se battre, s’entretuer, pour une légende… La marâtre et le djinn sont les deux autres thèmes abordés dans ces histoires, plutôt sanglantes et mortelles. La bande dessinée est pleine d’horreur, inspirée par des thèmes marquants, présentant des récits horrifiques, entre folie, pouvoir, sang, combat, mort, désir, créatures… Les textes introductifs sont toujours aussi captivants et intéressants, permettant une mise en bouche pleine de curiosité, pour le récit à venir. Le graphisme est changeant, selon les histoires, avec des traits fluides, plaisants, expressifs et plus caricaturaux pour la dernière histoire.

DoggyBags tire donc sa révérence avec cet ultime album, le dix-septième tome, paru aux éditions Ankama, qui présente de nouveau trois histoires pleines de frissons, d’horreur et de sang, mettant en avant de jeunes talents prometteurs, à retrouver…