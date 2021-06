Destination planète verte – Delachaux et Niestlé Jeunesse

Destination planète verte est un ouvrage particulier, un documentaire original, d’Emanuela Bussolati, paru aux éditions Delachaux et Niestlé Jeunesse, en mai 2021. Un livre qui présente, entre autres, des activités pratiques pour initier les jeunes lecteurs à la botanique et à l’écologie.

Le livre débute avec une introduction, qui propose aux enfants de rêver, d’imaginer qu’ils se réveillent dans une forêt. Là, des parfums inconnus se dévoilent, des fleurs merveilleuses sont à observer, et toutes sortes de feuilles… Le vert domine, mais il n’est pas une couleur unique, il existe une multitude de nuances. Les insectes bourdonnent, les sens des enfants sont en éveil, les insectes sautillent, leurs ailes se déploient… La vie et les végétaux sont liés, les plantes sont essentielles, elles permettent de se nourrir, de se protéger. Les plantes sont la solution à nos problèmes de survie, il suffit de les observer et d’apprendre d’elles, pour découvrir les merveilles du monde végétal.

Le documentaire est curieux, intéressant et plutôt captivant, invitant réellement les jeunes lecteurs à s’intéresser au monde végétal, un univers curieux et fascinant. Ainsi la vie, le monde, les animaux, la Terre sont présentés, pour comprendre le monde végétal. Le livre est très complet, expliquant les feuilles, véritable centrale d’énergie, la diversité de la nature, leur adaptation, les grands arbres, les arbustes et les herbacées… Les plantes s’avèrent utiles pour plusieurs choses, car on peut construire avec certaines, manger, tisser, faire des instruments de musique, se soigner… Le documentaire est riche, avec beaucoup d’illustrations et de schémas, les paragraphes sont clairs, précis et les légendes courtes et intéressantes. Des activités sont également proposées aux enfants, afin d’observer, de comprendre et d’apprendre, d’aller plus loin dans leurs découvertes.

Destination planète verte est un documentaire original et intéressant, des éditions Delachaux et Niestlé, un livre qui propose un grand voyage riche et captivant au cœur du monde végétal, pour les initier à la botanique et à l’écologie.