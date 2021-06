Beauté : Les indispensables de l’été spécial Visage

Et voila que l’été est parmi nous, même s’il est un peu timide encore à l’heure actuelle ! Et qui dit été, dit aussi produits de beauté spécifiques ! À la rédaction, on vous a déniché tout un ensemble de produits pour le visage qui vont devenir totalement indispensable (même au delà de l’été !), nous vous avons même rajouté un petit bonus en fin d’article. Dans un autre article, nous vous donnerons nos coups de coeur spécial corps et jambes !

Côté visage, je vous ai trouvé quelques petites merveilles que vous allez forcément adoré. En passant de l’exfoliant au masque et aux diverses crèmes, ce sont tous de pures petites merveilles.

KEYS SOULCARE

Cette marque est une petite nouvelle sur le marché. Et comme pourrait le suggérer le nom de la marque, c’est Alicia Keys, la célèbre chanteuse, qui l’a faite développé par des dermatologues. Keys Soulcare est sur le marché depuis le 5 avril 2021. C’est donc encore tout neuf !

Inspirée du parcours personnel d’Alicia en matière de skincare et de sa passion à apporter de la lumière dans le monde, la marque propose une vision holistique de la beauté. Avec une philosophie inclusive, une voix authentique et une gamme de produits développés par des dermatologues, qui respectent la peau et sont cruelty-free, “Keys Soulcare” vise à donner un nouveau sens à la beauté en honorant chaque rituel de notre vie quotidienne et en mettant de l’intention dans chacune de nos actions. On adore déjà rien qu’à lire la philosophie de la marque.

On vous présente alors 2 produits absolument au top que nous avons eu le plaisir de tester.

Exfoliant lumière visage (24€)

Cet exfoliant est juste génial. D’une poudre, vous le transformez en mousse crémeuse en rajoutant juste de l’eau ! Magique, non ? C’est assez simple à utiliser. Il vous suffit de mouiller vos mains et votre visage puis de déposer une petite quantité de poudre (pas besoin de mettre le pot entier ça ne sert à rien) dans le creux de votre main. Ajoutez ensuite de l’eau et hop la magie opère ! Ensuite appliquez le tout sur votre visage (tout en évitant le contour des yeux) et massez de manière circulaire. Puis rincez !

Vous pourrez utiliser l’exfoliant 2 à 3 fois par semaine. Résultat : une peau lumineuse et débarrassée de ses impuretés. On adore son odeur subtile et légère, mais surtout on adore sa composition cruelty free (qui contient du Hojicha en poudre – du thé vert torréfié japonais en bref – , des haricots mungo, des flocons d’avoine et de l’acide lactique).

On adore aussi le petit mantra présent sur le côté de la boîte “Tu es multidimensionnelle, complexe et divine” qui donne une dimension positive à notre vie (dans le sens où elle ne souhaite réellement que nous soyons en accord avec notre corps et notre âme à la fois). En plus son petit prix est à croquer (24€) !

Crème Transformation visage (50gr, 32€)

Une fois la peau exfoliée, on peut maintenant mettre notre crème transformation visage de la marque Keys Soulcare.

Composée de bakuchiol – une plante qui est une alternative au retinol et donc est un actif anti-âge et anti tâches – , de malachite (une pierre précieuse appelée aussi “pierre de transformation”), d’acide hyaluronique, cette crème contribue à la régénération de la peau.

On adore sa texture crémeuse, un peu “grasse” mais qui donne un fini mat à la peau. Vous aurez le choix de prendre cette crème avec ou sans parfum (pour les plus sensibles aux odeurs). Au bout de quelques utilisations la peau est vraiment belle, repulpée et surtout hydratée.

Le mantra pour cette crème est “tu accueilles chaque circonstances comme un catalyseur de changement”. A se répéter tous les jours !

En bref, entre l’exfoliant et la crème transformation, on a les bonnes bases pour une marque au top pour notre peau !

Pour en savoir plus : www.keyssoulcare.com

Tous les produits de Keys Soulcare sont actuellement disponibles dans le monde entier sur keyssoulcare.com et seront donc disponibles dans les magasins NOCIBE et sur le site nocibe.fr dès le 5 Avril 2021.

CINQ MONDES

C’est une toute autre marque que nous vous faisons découvrir : CINQ MONDES. La marque s’engage à proposer le meilleur à ses clientes Spas et utilisatrices de soins, avec une charte stricte basée sur trois principes fondamentaux : des cosmétiques bio ou d’origine naturelle (ça on aime), des produits sans paraben, phénoxyéthanol, silicones, huiles minérales ou colorants artificiels et le tout testé sous contrôle dermatologique !

On vous présente ici 2 produits de la marque : le masque Kaolin et le fluide multi protecteur teinté.

Masque Kaolin et fleurs (60 ml, 59€)

Le masque Kaolin associe un duo d’argiles (blanche et rouge) et des extraits de citron Bio avec des fleurs de Bali pour absorber et réguler l’excès de sébum tout en éliminant les toxines accumulées sur la peau. En bref, le combo parfait pour un teint purifié et lumineux.

On aura la possibilité de le laisser 3, 5 ou 10 minutes selon l’effet que l’on souhaite.

3 minutes pour une action instantanée où la peau est ratifiée et le teint lumineux

5 minutes pour une action profonde où la peau est lissée et les pores resserrées.

10 minutes pour une action encore plus profonde où la peau est purifiée et détoxifiée.

J’adore le fait qu’on puisse avoir un masque multi soins juste en fonction du temps de pose (ce qui est assez rare sur les produits de beauté il faut l’avouer). Il suffit juste de savoir ce que l’on veut au départ ! C’est peut être cela le plus difficile en fait ! On craque aussi sur son odeur fruitée (agrumes) et florale à la fois.

L’utilisation est extrêmement simple, il suffit juste de l’appliquer en couche généreuse et de l’utiliser 1 à 2 fois par semaine sur le visage et le cou (ne pas oublier le cou !) tout en évitant le contour des yeux (zone toujours aussi sensible qui nécessite des soins spécifiques). On laisse le temps que l’on désire (3, 5 ou 10 minutes) et on rince à l’eau claire. Easy, non ?

Résultat, une peau superbe et toute douce ! On s’est amusée à le tester sur les 3 temps et à chaque fois on voyait bien que la peau était purifiée et plus lumineuse. Un rituel à adopter d’urgence en bref !

Fluide Multi protecteur teinté, visage (30 ml, 69€)

La peau est purifiée, on a un teint radieux au naturel mais il ne faut pas oublier de protéger notre peau des méfaits de l’ensemble des rayons lumineux : UVs, lumière bleue – ah cette fichue lumière bleue qui nous ternit le teint en un rien de temps – et les infrarouges. Avec ce fluide multi protecteur vous allez être protégée de tout ça !

Ainsi son action 3 en 1 permet de protéger les cellules du photo vieillissement causés par les Uvs, mais aussi de lutter contre les effets délétères de la lumière bleue (bonjour teint non brouillé !) tout en révélant l’éclat du teint rapidement.

Le fluide a un indice de protection SPF50 et il permet ainsi de protéger l’apparition des vilaines tâches sur le visage causées par les agressions quotidiennes.

Il s’applique après notre routine beauté (c’est à dire après le sérum, la crème) mais avant le maquillage ! Le petit côté teinté s’adapte parfaitement à n’importe quelle carnation de peau et ça c’est génial. Même pas besoin de se demander si la teinte claire sera trop claire ou si au contraire le médium sera trop foncé ou non.

Après l’application, on a même cette impression que la peau est lissée et tonifiée (le tout avec un petit côté irisé tout mignon)! En plus l’odeur est à tomber par terre (oups, il faut que je me relève pour la suite de l’article). On adore aussi que 98% des ingrédients présents dans ce fluide sont d’origine naturelle !

Un super produit en somme qui permet de protéger efficacement la peau !

BIOVIVE : le percepteur regard contour des yeux (15ml, 29€)

BIOVIVE propose des produits bio, made in France et aussi vegan. BIOVIVE mise sur un complexe breveté de 3 bourgeons (cerisier, pêcher et figuier). C’est un actif breveté exclusif et innovant à l’efficacité et à la rapidité d’action prouvées !

Beau programme ! Et la petite nouveauté que je vous ai trouvé pour le regard contient pas moins de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Nous avons eu le plaisir de tester le percepteur regard contour des yeux qui est à la fois : anti-rides, anti-cernes et anti-poches. Il suffit d’appliquer (sur peau nettoyée bien évidemment) matin et soir une petite noisette sur le contour des yeux et de tapoter légèrement du coin internet vers le coin externe de l’oeil. Son odeur un peu herbacée en font un soin sympa à utiliser, au moins ça réveille !

Résultat en seulement quelques jours où le regard est moins fatigué et est plus tonique.

On a d’ailleurs déniché un baume multi-fonction pour le corps dans la marque mais on vous en parlera dans un prochain article ! Un peu de patience …

SHISEIDO : Vital Perfection, Concentré Correcteur Rides et tâches (20ml, 100€)

La marque SHISEIDO n’est plus trop à présenter. Mais on va quand même la présenter un peu juste pour le plaisir ! Shiseido existe depuis … 1872 ! Depuis 140 ans, la marque Shiseido continue de marier avec talent les philosophies et innovations orientales et occidentales pour montrer la voie en matière de beauté, et plus particulièrement dans le sens de la beauté spirituelle japonaise, aux femmes du monde entier.

Grâce à sa technologie ReNeura++™(Ce soin contient – entre autres – de l’extrait de Carthame, de l’eau de Rose bulgare et de l’extrait botanique Odoriko) et sa formule enrichie en Rétinol, il stimule la capacité de la peau à se renouveler. Au final, une peau plus ferme, plus jolie avec des rides moins visibles.

On applique grâce à l’embout précision sur le visage (il ne suffit de pas beaucoup de produits) puis on masse en mouvements circulaires. On prendra soin de l’appliquer matin et soir à la fin de la routine beauté. Il est vivement recommandé, après la routine jour, de mettre une crème solaire pour protéger la peau.

Ce soin correcteur a été un de mes jolis coups de coeur. Entre autres pour son efficacité, sa texture fluide et son odeur délicate inspirée de l’orchidée. J’avais cette impression d’avoir une peau de pêche après l’application. Les rides s’estompaient (elles étaient comme floutées), le grain de peau affiné, les lignes du sourire re-dessinées et les petites tâches dues au soleil étaient atténuées. Un véritable coup de coeur. Même si le prix peut freiner un peu, je l’avoue, je ne peux que vous le conseiller. Essayer c’est l’adopter !

BONUS

VARIATIONS : La brosse à dent à technologie sonique (59€)

Qui dit beau visage radieux dit aussi beau sourire ! Et quoi de mieux qu’une brosse à dent pour rendre votre sourire aussi beau que vous ? Mais pas n’importe quelle brosse à dent. On vous propose à la rédaction une brosse à dent électrique avec plusieurs programmes de la marque Variations.

Conçue en partenariat avec des dentistes, dotée d’une technologie sonique et d’une autonomie d’un mois (voire même un chouia plus), la brosse à dents variations nettoiera vos dents en profondeur pour un sourire toujours plus éclatant.

Alors au début, ça chatouille mais au bout de 2 ou 3 brossages, on s’habitue et on n’y fait même plus du tout attention ! Car oui ce n’est pas une brosse à dent électrique comme une autre, c’est une brosse à dent avec la technologie sonique et qui dit sonique dit brossage dynamique ! Avec ses 40 000 vibrations à la minute qui reproduisent le mouvement vertical d’une brosse à dent manuelle, vous allez avoir une dentition parfaitement nettoyée. Il suffit juste de déplacer la brosse d’une dent à l’autre. Elle contribue également à réduire la plaque dentaire de 45% par rapport à une brosse à dents manuelle, pour des gencives plus saines.

De belles dents … !

Il y a 5 modes de brossages différents : White (bleu foncé) / Clean (vert foncé) / Sensible (rouge) / Polish (bleu clair) / Massage (vert clair). Vous saurez le type de brossage par la couleur représentée sur le bouton ON et vous pourrez aisément changer en cours de brossage (si le coeur vous en dit). La brosse à dent Variations dispose également d’un minuteur intelligent de 2 minutes avec une alerte toutes les 30 secondes pour vous indiquer quand il est temps de changer de côté.

On a adoré testé cette brosse à dent, les dents étaient plus “lisses” (dans le sens où on sentait que nous n’avions plus de déchets sur les dents) et au fil du temps nous avons pu constater une nette diminution de la formation de tartre. C’est mon dentiste qui était content (de moins bosser !).

En plus, elle est complètement moderne avec sa recharge sur port USB. Ainsi plus besoin de se prendre la tête à chercher le chargeur spécifique de la brosse à dent ! Elle est livrée dans une jolie pochette avec en plus un petit cadeau : un fil dentaire aromatisé à la menthe.

De quoi avoir de belles dents et une haleine fraîche ! Et si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous pouvez vous abonner pour recevoir des têtes de rechange (seulement 5,90€ par tête de rechange). C’est vous qui modulez la fréquence de l’envoi des têtes (tous les mois, 2 ou 3 mois !)

Alors, allez vous craquer pour l’un de ses fabuleux produits ? On attend vos commentaires !

Dans notre prochain article, on vous donnera nos coups de coeur spécial corps et jambes (et même les pieds !). La suite au prochain épisode !