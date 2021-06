Léonie, le troisième tome, Les grandes vacances

Les grandes vacances est le troisième tome de Léonie, cette petite première de la classe, qui agace, parfois, Ducobu ! Une bande dessinée de Zidrou, Falzar et Godi, parue fin mai 2021, aux éditions Le Lombard, qui présente les aventures de Léonie en dehors de l’école Saint-Potache…

C’est un lundi comme les autres à l’école Saint-Potache, tout est calme… Bien trop calme d’ailleurs, il n’y a personne ! Mais bien sûr, ce sont les grandes vacances ! Ducobu, lui, se réjouit, tandis que Léonie se désespère… La jeune fille coche chaque jour passé loin de l’école. Assise sur son lit, elle se donne du courage, elle ne compte plus que 58 jours avant la rentrée. On frappe à sa porte, c’est sa mère qui vient lui demander si elle a besoin de quelque chose. Léonie affirme qu’elle a tout ce qu’il faut, elle a révisé tous les cours de l’année précédente, ainsi elle est prête à retrouver sa première place. La maman se félicite, maintenant Léonie va pouvoir profiter de ses vacances… Mais la jeune fille reprend aussitôt, présentant les cours de l’année prochaine, car elle a décidé de prendre un peu d’avance sur le programme scolaire.

Sa maman tente de lui faire oublier les leçons et devoirs, pour que sa fille puisse s’épanouir en amitié ! Aussi son programme de l’été va être d’entretenir son amitié, notamment avec Jenifer, avec qui elle va partir en camping-club. Une aventure pour les deux jeunes filles qui vont apprendre à se découvrir, à s’amuser, à profiter… ou presque, car la colo où elles se trouvent est pour les tout-petits ! Elles vont devoir aider et s’occuper des enfants, entre autres, pendant les grandes vacances. La bande dessinée est pleine de surprises, avec des vacances où les deux héroïnes vont apprendre à se connaitre, à s’amuser et à grandir malgré tout, en apprenant à s’occuper de plus petits. Les gags s’enchainent, les situations sont amusantes, plaisantes à découvrir, dans ce nouvel album qui sent bon l’été, l’insouciance, le sable, les soirées chaudes… Le dessin est simple, avec un trait fin et expressif, très agréable.

