Mes p’tits-docs – Les châteaux forts

La collection Mes p’tits docs, des éditions Milan, se complète avec un nouveau titre, Les châteaux forts. Un livre pour les petits curieux, paru fin mars 2021, un documentaire qui se raconte comme une histoire, les accompagnant dans leur découverte.

Au début du Moyen Âge, des pirates venus du nord, les Vikings, remontaient les fleuves sur leurs drakkars, pour aller piller les fermes et les villages. Pour faire face à la menace, le seigneur de la région fait construire un château. C’est sur une colline surélevée, une motte, que l’on construit une tour qui est protégée par une haute palissade. Mais lors des attaques, ce château de bois est rapidement la proie des flammes. A l’inverse, s’il pleut très fort, la motte peut s’effondrer ! C’est après l’an 1000 que les grands seigneurs commencent à faire bâtir des châteaux de pierre, beaucoup plus solides. Chaque chantier emploie des centaines d’artisans et d’ouvriers, et dure des années.

A chaque double page une grande illustration est à découvrir, accompagnée de quelques courts paragraphes qui viennent raconter une histoire, tout en détaillant les dessins. Ainsi, les jeunes lecteurs sont rapidement plongés dans le documentaire, qui se lit comme une histoire. Le texte offre de nombreuses informations, pour tout connaître des châteaux forts, enrichir le vocabulaire. Les phrases sont courtes, simples et intéressantes, avec des mots notés en rouge, les plus importants à retenir. Au fil des pages, les enfants suivent les différentes époques, pour voir les évolutions de ces châteaux de bois, qui vont se construire en pierre, par la suite et de venir de grandes places fortes, qui montre la puissance du propriétaire, entre autres. Des châteaux qui évoluent, un patrimoine remarquable qui est à découvrir aujourd’hui à travers des visites.

Les châteaux forts est un nouveau titre de la collection Mes p’tits docs, des éditions Milan, qui propose de découvrir ces immenses demeures solides, construites en hauteur pour montrer la puissance du seigneur et protéger ses terres en temps de guerre.