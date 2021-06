Ïoutubeurs Saison 1 #hashtagwar

#hastagwar est le premier tome de la nouvelle série Ïoutubeurs, des éditions soleil, de la nouvelle collection Soleil POP. Une bande dessinée pleine d’humour, de Stéphane Louis, Ivan Bigarella, parue en mai 2021, qui présente le monde fou des Ïoutubeurs.

Devant sa caméra, un enfant s’adresse à ses fans. Sean Norris se prend pour le sauveur de la nuit ! Puis, il explique que si l’on tremble sa mère devant les méchants, c’est qu’il est temps d’écouter ce que Sean Norris a à dire. En effet, Sean Norris ne flippe jamais. Il se rapproche de la caméra pour faire voir son œil, demandant si l’on y voit de la peur. Il affirme qu’il a un œil de prédateur, l’œil du tigre ! Puis, il poursuit affirmant qu’il n’a peur de rien et qu’il va nous apprendre à ne plus être des cibles sur deux pieds pour les méchants. Après quelques acrobaties, il dit qu’il n’est même pas essoufflé, qu’il ne transpire pas. Enfin, alors qu’il rajoute, une fois de plus qu’il n’a jamais peur, sa mère l’appelle en criant. Le jeune garçon s’appelle Charles-Henri, il est en panique, et tente d’éteindre rapidement sa caméra, tout en s’agaçant, et rappelant qu’il n’a peur de presque rien !

Ainsi à chaque page un Ïoutubeur est à découvrir, sept personnages en tout, qui offrent de belles scènes d’humour. La bande dessinée se moque donc de ces personnes avec, plutôt sans talent, mais avec beaucoup d’audace ! Babila est une influenceuse ridicule et tout en exagération, Miche-Muche Junior est un commis qui semble mieux réussir que son père, Sean Norris est un enfant qui se prend pour le roi du self-défense, Jenny-Flex est la reine du fitness, yoga et autre pratiques sportives improbables… Différents personnages dans différents thèmes, qui tentent chacun de remporter toujours plus de followers, avec des vidéos qui tournent au ridicule, des tutos qui se transforment en drame, ou situations cocasses et impossibles. Bref, les personnages sont caricaturés, tournés au ridicule, pour le plus grand plaisir des lecteurs. Le dessin est rond, simple et efficace, très expressif.

#hashtagwar est le premier tome de la série Ïoutubers, des éditions Soleil, qui présente un ouvrage plein d’humour, invitant à découvrir le monde fou de ces personnes qui pensent avoir du talent, qui ont du culot et présentent souvent les vidéos improbables.