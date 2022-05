Retour sur le 1er Salon du livre de Gémenos

Quelle effervescence à La Cour des Granges de Gémenos dans le Sud de la France ce samedi 14 mai 2022. C’était le tout premier Salon du livre de Gémenos, organisé par l’Association « Salon du livre éphémère ou pas » en partenariat avec le service culturel de la Mairie de Gémenos (13) et Cultura Aubagne. Toute la journée, le public a répondu présent en masse pour découvrir les 30 auteurs de la région qui ont présenté et dédicacé leurs livres pendant ce Salon.

A noter que cette manifestation littéraire s’insère dans un projet plus étendu intitulé « La Tournée des Éphémèriens » qui se déroulera de mai à octobre 2022 dans plusieurs régions de France, Gémenos était la première étape, la seconde se tiendra les samedi 21 et dimanche 22 mai à Clermont l’Hérault.

Animée avec professionnalisme et bienveillance par le blogueur littéraire Florian Allain, la journée s’est déroulée sur plusieurs temps forts. D’abord, Florian a mené des interviews des 30 auteurs présents, tous genres littéraires confondus : des livres jeunesse, du thriller, des polars, de la romance, du feelgood, du développement personnel, de la SF, des romans historiques, des biographies et témoignage, de la poésie, du théâtre… Retrouvez des présentations vidéo par auteur sur la chaîne youtube du Salon et les interviews sur la chaine youtube de Florian. Le réalisateur Cyril Alberti de la société New Hope Production a immortalisé en images cette belle journée qu’il restituera sous forme de film reportage sur sa chaine youtube.

Puis les stands des auteurs ont été pris d’assaut par les participants (enfants et parents) du jeu de piste littéraire. Un tirage au sort a déterminé deux gagnants de lots conséquents, mais tous les participants ont été récompensés par des lots de consolation.

Après un délicieux break à midi à La Madeleine de Marcel de la Cour des Granges, les activités ont repris dans l’après-midi avec un atelier créatif sur le thème : « réalise la couverture de ton propre livre » animé par , Fanny Le Rouhet, auteure et illustratrice pour enfants. Les œuvres toutes plus belles et créatives les unes que les autres sont actuellement exposées pour quelques jours à la Médiathèque de Gémenos.

De mémoire d’auteur et de lecteur, on avait rarement vu Salon du livre aussi bien organisé de main de maître par les auteures Dominique Guenin et Alice Masson, soutenues par la présidente de l’association du Salon du livre éphémère (ou pas…) Céline Bourbon. Ce premier Salon du livre fut une pure réussite, Gémenos vous donne rendez-vous l’an prochain pour la deuxième édition ! Belles lectures.

