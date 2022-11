Zoom sur les Editions Red’Active à la Madeleine de Marcel à Gémenos

On vous a déjà parlé de l’incroyable salon de thé-librairie « La madeleine de Marcel » à Gémenos près de Marseille ? Bien sûr qui oui ! On y sert des succulents repas et goûters, mais on peut aussi y aller pour des brunchs littéraires, des lectures musicales en partenariat avec l’association Unissons !

Comme dit l’adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Voici un nouveau rendez-vous, le samedi 12 novembre 2022 15h30 à 18h00 : un goûter littéraire en compagnie de Mailis Paire des Red’Active Editions et quelques uns de ses auteurs.

Red’Active est une maison d’éditions locale, située à Rousset, un très beau village près d’Aix en Provence. Elle compte une pléiade d’auteurs régionaux et nationaux dans des genres variés. A sa tête, la charmante Mailis Paire est une femme de cœur, de caractère, au sourire généreux et au goût sûr. Elle a à cœur de promouvoir ses auteurs et la lecture.

Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir comment fonctionne une maison d’édition en coulisse ? Comment fait elle son choix parmi tous les manuscrits qui lui parviennent ? Vous ne saurez pas pour les autres, mais pour Red’Active, une maison d’édition qui met du cœur à l’ouvrage, vous aurez l’occasion de vous en rendre compte en venant écouter la passionnante Mailis Paire en toute transparence. Cette « conférence » sera pour l’éditrice l’occasion de présenter l’intégralité de la collection poche des Éditions Red’Active. Elle expliquera précisément pourquoi elle a retenu chacun des titres qui y figurent, pourquoi elle les aime autant et ce qu’ils ont à apporter aux lecteurs.

Vous pourrez aussi rencontrer quelque uns de ses auteurs : Aurélie Dye-Pellisson (Jeux de lumière), V. Maroah (les Volets clos), Joëlle Vialatte (Du Sang sur le thé blanc et le Venin de la suspicion), Thalie Bannière (la trilogie des Ombres), Séraphine Mattin (Celle qui), Jean-Pierre Squillari (la Guerre des Feux) et Manu Gros (Tonton avait une ferme en Ukraine), qui seront également à votre disposition pour vous parler de leurs livres et vous les dédicacer.

Cet « événement » sera filmé par Florian Allain, et servira ensuite de base à la réalisation d’un catalogue vidéo pour la maison d’édition.

Rendez-vous donc samedi 12 novembre de 15h30 à 18h00 au Salon de thé-librairie « La Madeleine de Marcel», Cour des Granges, Avenue du Maréchal des Logis Planzol, 13420 Gémenos.

Article rédigé main dans la main avec Marie Mérand