Un pied au paradis – Ed. Sarbacane

Un pied au paradis est une bande dessinée adaptée du roman de Ron Rash, parue aux éditions Sarbacane, en octobre 2022. Un récit haletant et bien découpé de Michele Foletti, un drame familial, un polar rural, qui offre une excellente adaptation à découvrir, à lire.

Le shérif du comté, Will Alexander était sur sa terrasse, il lisait un bouquin sur les Indiens cherokee. Il venait de le commencer quand Bobby, son adjoint est arrivé. C’était le soir, et le shérif avait compris qu’il ne lirait pas une ligne de plus. Bobby sorti de la voiture, expliquant qu’il y a eu une bagarre à la frontière, entre les gars de la vallée et ceux de Carolina Power. Le shérif demande une minute à Bobby, le temps de s’habiller. Le shérif se prépare, laissant sa femme endormie dans leur lit. Dans la voiture, l’adjoint tente de discuter avec le shérif, il parle de fantôme… Ils arrivent bientôt dans un bar, tout retourné. Le shérif va directement voir le propriétaire des lieux, Bennie, pour savoir ce qui s’est passé. Il explique que les gars de la vallée ont fait monter la tension, mais c’est Holland Winchester qui a commencé à taper…

Le récit est très bien découpé, en plusieurs parties, dont les narrateurs sont différents protagonistes de l’histoire. Ainsi l’on commence par le shérif, qui va être appelé pour la disparition d’un vétéran de la guerre de Corée, Holland Winchester. Ses soupçons se tournent rapidement vers les voisins, mais rien n’y fait, il ne retrouve pas de corps, l’affaire reste sans suite. Ensuite, c’est la version de la voisine, Amy Holcombe, qui est à découvrir, tout comme sa vie. Ainsi de suite, les lecteurs découvrent différents récits qui s’entrecoupent, de manière à découvrir la vérité, sur un drame qui les lie plus ou moins. La bande dessinée présente un drame familial, un polar rural plutôt captivant et très bien découpé. On se laisse facilement entraîner par les pensées de chacun de ces personnages intéressants. Le dessin est plutôt simple, efficace et plaisant, pour ce polar bien mené.

Un pied au paradis est une adaptation du roman de Ron Rash, paru aux éditions Sarbacane, plutôt bien réussi. Un album dense, mais captivant et bien découpé, offrant une lecture haletante, pour ce polar rural efficace et une belle surprise à découvrir et à lire.

