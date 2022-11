Comment optimiser l’autonomie de votre vélo électrique

La distance parcourue par un vélo électrique avec une batterie chargée est appelée autonomie. Il s’agit d’une spécification importante à laquelle il faut prêter attention lorsque l’on compare des vélos électriques avec le style de conduite souhaité. Dans cet article, nous allons discuter de ce qu’il faut faire pour obtenir la meilleure autonomie de son vélo électrique. Différents modèles de vélo peuvent avoir une autonomie différente en fonction de la capacité de la batterie, du poids et de la conception du cadre.

L’entretiens de la batterie

Tout d’abord, la batterie est la partie la plus chère d’un vélo électrique. C’est aussi la plus importante. Le kilométrage et l’autonomie varient en fonction du modèle et de la chimie de la batterie, mais la meilleure façon de prolonger cette autonomie est de prendre soin de votre batterie. Voici quelques conseils importants:

Gardez-la propre. Même les meilleures batteries de vélo électrique ont un boîtier amovible et remplaçable. Utilisez une brosse douce pour enlever délicatement toute saleté ou crasse qui pourrait s’être accumulée autour des bornes. Un petit nettoyage supplémentaire maintenant pourrait vous faire économiser beaucoup de temps et de problèmes plus tard. Mieux vaut prévenir que guérir!

Gardez-la chargée. Cela semble être évident. Évidemment, plus une batterie est chargée, plus elle durera longtemps. Cela est vrai pour toutes les batteries. Pas seulement pour les batteries de vélos électriques. Cela est particulièrement important durant un long entreposage (par exemple, durant l’hiver). Garder la batterie chargée entre 60 et 80% durant cette période. Cela va permettre de préserver sa performance et prolonger sa durée de vie.

Utilisez la méthode de charge appropriée. Bien que certaines batteries de vélo électrique puissent être chargées avec une prise murale ordinaire, la plupart sont conçues pour être chargées avec un chargeur de vélo électrique spécialisé. L’utilisation d’un chargeur standard pourrait raccourcir la durée de vie de votre batterie et annuler toute garantie que vous pourriez avoir.

Utilisation du pédalage assisté

Selon le modèle de vélo électrique que vous achetez, vous pourrez probablement augmenter votre autonomie en pédalant davantage. Cela signifie que vous pourrez tirer plus de puissance de votre batterie si vous pédalez. Même si vous utilisez toute la puissance que la batterie peut fournir, pédaler vous aidera à aller plus loin. En effet, le moteur du vélo électrique est programmé pour devenir moins efficace au-delà d’une certaine vitesse. Lors du pédalage, le système est limité au même niveau de puissance disponible que lorsque le moteur est éteint.

Donner une petite pause à la batterie et au moteur

En général, il est préférable de couper l’alimentation du moteur de votre vélo électrique chaque fois que vous vous arrêtez. Après avoir roulé pendant si longtemps, même un ou deux arrêts auront un impact sur les composantes internes du moteur. En laissant tourner le moteur trop longtemps, vous risquez de l’endommager. Si vous souhaitez réduire l’usure de votre moteur, essayez de minimiser la durée de fonctionnement sur une seule charge. Arrêter le moteur chaque fois que vous vous arrêtez aidera à réduire la tension sur le moteur.

Gardez le poids au minimum

Le poids est un facteur important pour déterminer la distance que vous pouvez parcourir sur une seule charge. Vous pouvez contourner ce problème en suivant quelques consignes. Examinez d’abord le cadre et les roues de votre vélo électrique. De nombreux fabricants de vélos électriques utilisent des matériaux plus légers pour que leurs vélos puissent parcourir de plus longues distances sur une seule charge. De plus, vous pouvez ajouter des accessoires qui n’ajoutent pas trop de poids tout en étant très utiles. Cela peut aller des sacoches au siège enfant. Vous allez peut-être devoir faire quelques sacrifices, mais réduire le poids est un moyen facile de tirer le maximum de votre batterie. Plus votre vélo est lourd, moins il parcourra de distance par charge. Alors que de nombreux vélos électriques sont conçus pour parcourir de longues distances avec une charge complète, vous pouvez prendre des mesures pour réduire le poids de votre vélo.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs façons de maximiser l’autonomie de votre vélo à assistance électrique. Maximiser votre autonomie se résume à ces trois variables : batterie, moteur et cycliste (vous). Ce sont tous des facteurs importants à prendre en compte et dont vous avez le contrôle. Lorsque vous achetez un nouveau vélo électrique, gardez ces conseils en tête. Ils peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de votre achat. Continuez à rouler et continuez à partager vos photos de conduite sur les réseaux sociaux avec des hashtags comme ‘vélo électrique Canada’, ‘cycliste électrique’, et ‘vélos électriques’. Mais surtout, n’oubliez pas de vous amuser !