Quelles sont les spécificités du Blunt ?

Le mot blunt est utilisé pour désigner une longue feuille de tabac naturelle qui sert à rouler des feuilles ou fleurs de cannabis moulues. Il faut savoir que le blunt constitue un type de papier à cigarette très apprécié et de plus en plus répandu. D’où vient-il ? Quelle différence avec le papier cigarette normal ? Zoom sur les principales spécificités du Blunt.

Quelles sont les origines du Blunt ?

Le blunt est originaire de Philadelphie, d’une entreprise appelée Phillies Blunt. Celle-ci était réputée pour vendre des cigarettes roulées dans des feuilles de tabac. Dans les années 1980, le blunt fut utilisé pour la première fois en vue de cacher de l’herbe.

Cette façon de faire est devenue populaire, car elle était utilisée par des rappeurs de l’époque. Ce qui a conduit à une grande production de blunt. Ainsi le blunt était à l’origine un cigare Phillies Blunt vidé de son contenu puis remplacé par du cannabis.

Quelle différence avec le papier à cigarette ordinaire ?

Le blunt se démarque du papier de riz principalement de par son goût. Il est possible de l’aromatiser afin de le rendre plus savoureux. Ce qui fait que vous pouvez retrouver des blunts ayant des goûts naturels du tabac et d’autres aux saveurs fruitées.

Il existe en outre des blunts aromatisés qui ne contiennent pas de nicotine et pas de tabac. Vous pouvez en retrouver avec des goûts : cerise, fraise, mangue ou même citron. Le blunt se démarque également des papiers normaux par sa consistance et sa toxicité. Il faut noter qu’il est moins toxique que le papier fait de riz.

Est-il possible de faire du blunt soi-même ?

Il n’est pas difficile de faire du blunt. Vous pouvez en faire en quelques minutes seulement avec le matériel nécessaire. Il vous faudra alors un cigare, un moulin à herbe et des têtes de cannabis. Servez-vous d’un couteau bien tranchant pour ouvrir le cigare en veillant à ne pas détacher l’enveloppe puis videz son contenu.

Mettez-y les têtes de cannabis, au moins deux grammes. Ensuite, étalez correctement la farce verte puis refermez la feuille après l’avoir légèrement humidifié le bord avec votre salive. Enfin, roulez délicatement le cigare en faisant attention à ne pas trop appuyer au risque qu’il se défasse.