Brunch Littéraire à La Madeleine de Marcel à Gémenos

La Madeleine de Marcel à Gémenos propose un nouveau brunch littéraire le samedi 18 décembre 2021 de 11h à 14h, en compagnie de deux auteures locales : Cécile Carello et Alice Masson-Haroutionian.

Projet né d’un vieux rêve de lycéennes animées par l’amour de la littérature, de la poésie, de la philosophie et des voyages, La madeleine de Marcel a ouvert ses portes à Gémenos, au sein de la Cour des Granges, un lieu historique rénové récemment. Au cours de ce brunch littéraire, on parlera polars, romans feelgood, témoignage inspirés de faits réels, mais on y dégustera aussi de belles variétés de thés et cafés. Et surtout, on se laissera choyer avec des mets délicieux par les deux propriétaires Pascale et Nolwenn.

Nom aux multiples évocations qui leur sont chères, elles ont en effet tout mis en oeuvre pour concocter un lieu hors du temps, qui ne cède à aucune mode, où se mêlent les parfums millénaires du thé d’exception, du café cultivé sur les cinq continents, des livres et des bonnes choses.

Les Auteures :

Grande lectrice et amatrice de thriller, dotée d’une imagination particulièrement fertile, Cécile CARELLO a toujours su que l’écriture serait le moyen propice pour retranscrire ses histoires et partager des émotions avec ses lecteurs.

Wen et Wen Echec et Mat sont deux romans policiers racontant les aventures de Wen Carter une jeune journaliste américaine à la recherche de son passé. Une enquête de police moderne pleines de suspense, d’actions et de rebondissement, deux « page turner »

Wen le premier volet peut se lire indépendamment, mais votre curiosité vous invitera à vous plonger dans la suite et fin des aventures de Wen.

Rédemption est un roman policier écrit à quatre mains avec David Meïr Grünberg. Une enquête de police inédite mélangeant réalité alternative, uchronie et policier. Une idée originale de David Meïr Grünberg inspirée d’une histoire juive qui vous tiendra en haleine du début à la fin.

Alice Masson-Haroutionian est romancière et conférencière. Elle présentera son dernier roman : Revenir à Marseille paru aux Editions de l’An-Vi., un témoignage romancé de l’histoire de sa famille, depuis le génocide des Arméniens en 1915 jusqu’en 1973, date de son arrivée en France.

“Pendant plusieurs mois, j’ai filmé mes parents qui racontent l’histoire de notre famille. Je me suis basée sur ces témoignages pour écrire cette saga familiale inspirée de faits réels. Tout commence le 24 avril 1915 avec le génocide des Arméniens. Mes quatre grands-parents y survivront, chacun à sa manière. Puis, ce sera l’exil en France pour la famille de mon père, la Syrie pour celle de ma mère. Suivez ce récit poignant d’un petit garçon Pierre Haroutionian, mon père, né à Marseille, obligé de partir à l’âge de 12 ans en Arménie qui fait alors partie de l’URSS. Entre terreur sous le régime de Staline, service militaire en Sibérie, joies et vexations, chaque membre de ma famille va se battre pour affronter son destin. Pendant vingt-six ans, Pierre va se confronter au gouvernement soviétique pour obtenir son passeport pour la liberté, son visa pour REVENIR A MARSEILLE. Chaque vie est un roman, découvrez celui de ma famille, une histoire riche en suspens, en rebondissements et en humanité.”

La Madeleine de Marcel Cours des Granges, avenue du Maréchal des logis Planzol, 13420 Gemenos