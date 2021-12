Gipsy – Kwaly mon koala conteur d’histoires

Gipsy, société normande, créée avec passion, depuis deux générations, des peluches adorables, design et douces. Pour ce Noël, la marque présente une belle sélection, de peluches et d’animaux, pour les petits, dès la naissance, pour les bébés et pour les enfants.

Gipsy est une marque française, une société familiale, située en Normandie, qui crée avec passion, depuis deux générations, des peluches design, douces, belles, aux couleurs et matières séduisantes, qui plairont autant aux enfants qu’aux parents. Les nounours sont ludiques, attachants, avec parfois des effets sonores et lumineux.

Ainsi, pour ce Noël, la marque française présente un adorable nouveau compagnon pour les tout-petits à partir de 18 mois. Kwaly est un koala, créé et développé en collaboration avec Whisperies, la plus grande bibliothèque d’histoires animées et sonorisées pour les enfants. Aussi, le koala à câliner est une peluche conteuse d’histoires. Quinze histoires d’aventures et quatorze histoires toutes douces, pour s’endormir calmement, offrent près de deux heures de contes, pour les tout-jeunes enfants.

Il y a trois niveaux d’écoute. La première initiatique, pour les enfants de 0 à 3 ans, la deuxième découverte, adaptée pour les enfants en maternelle, et enfin la troisième experte, pour les enfants de la grande école, après 6 ans. Ainsi, le compagnon est évolutif, grandissant en même temps que l’enfant, pour l’accompagner dans ses apprentissages, ses connaissances… La peluche est sans ondes, avec une mise en veille automatique, et un volume sonore à régler. Tout est sur son corps, pour choisir les histoires, mettre en route, régler le son…

L’adorable koala se présente et invite les enfants à découvrir les histoires de ses amis, pour faire des découvertes et développer l’imaginaire. Les touches sont simples à comprendre, assez logiques, avec des symboles connus, que les enfants comprendront rapidement ! De belles aventures sont à vivre, avec dans ses bras le réconfortant et tout doux koala, qui deviendra le meilleur ami des enfants. Il est d’une douceur incroyable, on a envie de le caresser, de le chouchouter, de le garder, tellement il est réconfortant, agréable, tendre, du haut de ses 35cm…

D’autres compagnons sont à retrouver, également, comme la jolie licorne interactive Lica Bella, les peluches éco-responsables Econimals, à collectionner, Titus un chien interactif, ou encore, les quatre dinosaures tendrement terrifiants, assez réalistes et fascinants. Ces dinosaures sont incroyables, doux, pour les enfants dès la naissance, offrant un nouvel univers à explorer, pour les tout-petits.

Gipsy, marque française, présente une jolie sélection de peluches adorables, pour les enfants dès la naissance. Parmi cette collection, deux coups de cœur, pour les dinosaures qui existent en deux tailles et le compagnon Kwaly, un koala conteur d’histoires d’une douceur incroyable, qui deviendra un tendre ami. Des peluches à glisser au pied du sapin de Noël…

