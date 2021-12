T’Cap 21 participe à C’est Noël à Marseille

Le Parc Chanot de Marseille accueille pour la première année un Marché de Noël. Un village de Noël installé dans le grand hall 6 propose des stands variés avec des attractions pour les enfants, des boutiques bourrées d’idées cadeaux, une patinoire, des spectacles et le stand des Auteurs du Sud qui dédicacent leurs livres pour des cadeaux personnalisés.

Parmi ces auteurs, Dominique Guenin a la particularité de reverser les droits d’auteure de ses deux derniers romans à l’association T’Cap 21. Le samedi 18 décembre 2021, venez rencontrer et échanger avec la Présidente de l’association Madame Katia Bergamelli, et acquérir les ouvrages de Dominique : Les Secrets de Solène et “J’étais là quand…Charlemagne a inventé l’école (ou presque)”. Vous ferez de beaux cadeaux personnalisés pour vos proches, avec la possibilité de faire dédicacer par leur auteure ces deux magnifiques mini-romans jeunesse, et également vous laisser tenter par les créations des enfants de l’association pour des cadeaux à glisser sous le sapin, ou même faire un don.

A l’origine de T’Cap21, un collectif de parents touchés par la trisomie 21 de leurs enfants et ne se reconnaissant plus tout à fait dans l’action des structures historiques. Partageant une même vision et la volonté de mener de nombreuses actions visant l’épanouissement de leurs enfants, ils décident de créer leur propre association…

Les ambitions de l’association sont multiples : favoriser l’intégration des personnes trisomiques, que ce soit pour étudier, travailler, faire ses courses, projeter de simples loisirs, bref vivre comme devrait pouvoir le faire tout citoyen. Changer le regard porté sur la trisomie 21, parce que les personnes porteuses de la trisomie 21 sont encore victimes de discrimination…

Dominique Guenin s’est emparée du sujet dans son mini-roman : Les Secrets de Solène, dont le personnage principal est une enfant touchée par la trisomie 21. Dans un tout autre registre, pour son dernier ouvrage pour les enfants : “J’étais là quand…Charlemagne a inventé l’école (ou presque)”, elle explique l’histoire de Charlemagne à travers la perspective d’une petite chienne vivant à la cour du Roi. Deux romans dynamiques, instructifs et très agréables à lire, qui deviendront les livres de chevet de vos enfants. A Noël offrez des livres !





Au Parc Chanot, rond-point du Prado 13008 Marseille, Village de Noël le samedi 18 décembre 2021, de 10h à 12h. Et retrouvez les Auteurs du Sud jusqu’au 22 décembre 2021 de 10h à 19h.