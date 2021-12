Les Auteurs du Sud au Marché de Noël du Parc Chanot de Marseille

Pour la première année, Marseille se dote d’un nouveau Marché de Noël, situé dans le hall 6 du Parc Chanot, lieu emblématique des divers salons et de la Foire internationale de Marseille. Un espace immense, aménagé comme un grand village de Noël avec des attractions, des activités pour petits et grands, des stands où vous pourrez vous restaurer mais surtout des petites boutiques qui vous proposent une multitude d’idées pour des cadeaux originaux et personnalisés. Cet évènement intitulé Noël à Marseille se tiendra du 26 novembre au 22 décembre 2021, tous les jours de 10h00 à 19h00 et les vendredis et samedis en nocturne jusqu’à 23h00.

Parmi ces nombreux stands, pleins feux sur celui des Auteurs du Sud qui vous proposent des livres en tous genres pour des cadeaux personnalisés à prix raisonnable. Ainsi, en offrant aux personnes qui sont proches de votre coeur des livres dédicacés par leurs auteurs, vous leur montrez à quel point elles comptent pour vous puisque c’est un cadeau absolument unique. Le livre a la côte en ce moment, c’est un des cadeaux favoris des français pour Noël, profitez de la présence de ces auteurs pour faire votre choix.

Les Auteurs du Sud proposent des romans, de la science-fiction, des polars, du steampunk, des romans historiques, du thriller, de la romance, du feelgood, des témoignages, de la fantasy, des romans historico-archéologiques et bien sûr de la littérature jeunesse… Un très grand choix qui vous permettra de trouver votre bonheur.

C’est Noël à Marseille, au Parc Chanot, faites-vous plaisir et faites plaisir à vos proches, offrez des livres à Noël !

Parc Chanot Rond Point du Prado 13008 Marseille