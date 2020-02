3 auteures en dédicaces à Marseille pour la journée de la femme

Le dimanche 8 mars 2020, pour ce qu’on appelle historiquement « la journée de la femme », trois auteures du Sud, trois femmes talentueuses aux parcours de vie très différents, vous donnent rendez-vous pour une séance de dédicaces. Venez rencontrer Eva Marin, Dominique Guenin et Alice Masson qui présenteront leurs ouvrages à la Librairie-Papeterie Les Ménines de 9h à 13h. Au cours de cet évènement organisé par le groupe Auteurs, blogueurs et lecteurs du Sud, ce sera l’occasion d’échanger sur leur passion commune : l’écriture et découvrir leurs oeuvres.

Eva Marin pour Le Linceul des âmes:

Née en Espagne en 1972, Eva quittera son pays natal à ses 21 ans pour s’installer sur Aix en Provence. Intermittente de la restauration elle vous servira dans des très grands banquets. Cependant, même si elle adore son travail, le moment qu’elle préfère sera toujours celui où elle se retrouve face à son clavier.

Le pitch : Ely, émotionnellement très affectée par son enfance difficile au sein d’une famille dont les membres sont tous dans une secte, s’enfuira pour sauver sa vie. Malheureusement, rien ne se déroulera dans la paix, l’amour et la confiance, l’entraînant dans un tourbillon de haine.

Prochaines dédicaces d’Eva : 28/29 Mars 2020 Salon du livre et du patrimoine a la bibliotheque Mejanes Aix, 4 Avril 2020 à Greasque et 25 et 26 Avril 2020 à Peynier

Dominique Guenin pour Les Gardiens du Sceau paru chez DG et Patte de velours Editions

A l’adolescence, j’écrivais des poèmes qui voyaient défiler ma petite vie, vagabondant sur mes états d’âme. Tout cela aurait pu s’envoler, s’évanouir et n’être plus que souvenir sans lendemain… Mais chaque matin, la passion pour les mots était toujours plus forte.

Les vers et les rimes ont virevolté en traversant les années et m’ont menée à l’âge adulte. C’est alors que la prose s’est imposée, entraînant l’âme à transformer les images statiques pour composer des histoires romancées et donner vie à des êtres imaginaires …

Le pitch : Avancez à pas feutrés dans l’Histoire et les secrets des Gardiens du Sceau… Richard Corlay parviendra-t-il à découvrir le message qui se cache dans les inscriptions de l’artefact qu’il a découvert lors d’une plongée sous-marine au large des côtes de Bretagne ? Datée d’une époque bien antérieure à la naissance avérée de l’Ecriture, bien antérieure même aux peintures rupestres préhistoriques, cette tablette est également faite d’un alliage minéral qu’il est bien difficile de décomposer aujourd’hui. Cet artefact est-il lié à ce groupe mystérieux : les Gardiens du Sceau, détenteur du Savoir Ancestral des premiers druides, et dont l’existence remonte à plus de 2000 ans ? Pourquoi cet objet provoque-t-il soudain la convoitise, au point d’attenter à la vie de Richard Corlay pour l’obtenir ? Et pourquoi, à des milliers de kilomètres de l’Europe, existerait-il des indices encore plus incroyables qui relieraient cet artefact à une histoire encore plus inimaginable ?

Prochaines dédicaces de Dominique : 4 avril 2020 à Gréasque, 3 mai 2020 à Marseille (au Tempo ste Anne) et 27-28 juin 2020 à Plan de Cuques.

Alice Masson pour Le Croustilleur de Versailles paru chez Bookelis :

Alice Masson est chroniqueuse littéraire pour un média numérique. Après avoir remporté plusieurs prix littéraires chez Grasset et au Cherche Midi (pour le concours des Abeilles de Guerlain), elle se lance dans l’écriture de nouvelles. C’est après une discussion avec sa fille qui se plaignait de la longueur des romans qu’elle ne peut pas lire en une fois, qu’elle a le déclic pour écrire des histoires courtes ! Avant Le croustilleur de Versailles, elle a sorti un premier recueil de nouvelles : Modern Love aux éditions Spinelle. Quand elle n’écrit pas ou ne lit pas, elle prend soin de son chien et de ses deux chats et de ses deux enfants à Marseille où elle vit au soleil.

Le pitch : Six histoires courtes à lire d’une seule traite ! Du polar historique à la romance contemporaine, du vampire à une femme d’exception, plongez dans des univers remplis de personnages hauts en couleur.

1661, Versailles. Un meurtre atroce vient d’être commis. Le sieur Touquet, commandant des escouades de la Maréchaussée du Roy mène l’enquête, sous l’oeil inquiet et admiratif de Madame de Beausoleil, Marquise de Castellay. Celle-ci s’empresse de tout raconter à sa mère, Madame de Pierrevert, dans une longue lettre fourmillant de détails… croustillants !

Et bien d’autres histoires…

Prochaines dédicaces d’Alice : 22 mars 2020 au Salon Livre Paris