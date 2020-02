Max et Lapin – Les petites victoires

Les petites victoires est un nouvel album de Max et Lapin, une histoire toute douce, autour de la confiance en soi. Un livre d’Astrid Desbordes et Pauline Martin, paru aux éditions Nathan, en février 2020, dans lequel les jeunes lecteurs retrouveront Max, Ginger et Lapin, pour une nouvelle aventure.

Max est à la neige, ce matin, il prend sa première leçon de ski. Il attendait cela depuis longtemps. Ginger trouve le ski très amusant, elle glisse facilement. Mais pour Max, c’est différent. Le jeune garçon n’arrête pas de tomber, il est découragé et veut tout arrêter. Il pense que le ski n’est vraiment pas pour lui, et qu’il n’y arrivera jamais. Le soir, quand son papa vient lui faire un câlin, il tente de rassurer son garçon. Il explique que quand on n’arrive pas à faire quelque chose, il faut continuer à s’entrainer, et ajouter un petit mot magique ! Ce dernier est chuchoté à l’oreille de Max…

Ce nouvel album est plein de surprises et très réjouissant, présentant le jeune héros qui commence à se décourager, car il n’arrive pas à tenir sur ses skis et à glisser, sans tomer. Mais avec l’aide de son père et d’un mot magique, le jeune garçon va reprendre confiance en lui et réessayer jusqu’à y arriver. De plus, ce secret, il ne va pas le garder pour lui, mais le partager avec Ginger, pour l’encourager et l’aider à réussir dans ce qu’elle n’arrive pas à faire, non plus. Le texte est simple, décrivant parfaitement la situation aux jeunes lecteurs, qui vont pouvoir s’identifier au héros qui ne semble pas réussir et se décourage. L’album invite à prendre confiance en soi, à développer cette confiance, pour surmonter les difficultés et croire en ses capacités. Le dessin est toujours très fin, expressif et plaisant, offrant un univers doux et dynamique à découvrir.

Les petites victoires est un bel album, un livre très plaisant et constructif, invitant les jeunes lecteurs à découvrir leur héros en difficulté, qui va réussir à apprendre de ses défaites pour aller de l’avant et développer sa confiance en lui, tout en partageant son expérience.