Revolution ! La musique des Beatles en version symphonique

Partagez





Revolution – Les plus grandes chansons interprétées par un groupe live accompagné d’un véritable orchestre, avec projection d’images inédites et exclusives des Beatles ! Le premier hommage symphonique des Beatles enfin en France !

Revolution – A Symphonic Experience

Le 23 octobre 2020 à 20h

Au Grand Rex – Paris

Pour une Révolution, c’est une Révolution ! Imaginez un orchestre symphonique complet sur scène qui accompagne des interprètes pop-rock sur le répertoire culte du groupe le plus célèbre du monde. Le tout accompagné de projections d’images d’archives officielles et exclusives des quatre garçons dans le vent !

Le concert le plus innovant

Le concert le plus innovant et immersif jamais créé autour de la musique des Beatles s’arrête en France, au Grand Rex de Paris ! Une expérience symphonique unique, mêlant orchestre pop-rock et interprètes vocaux pour vous proposer des orchestrations fait à partir des sessions originales enregistrées à Abbey Road, conduit par l’arrangeur Jeff Tyzik, vainqueur d’un Grammy Award.

Accompagné par des centaines de photographies inédites ou rares issues des archives officielles et historiques du magazine de fans des Beatles à Londres – The Beatles Book Monthly – en plus de vidéos exclusives, Revolution : La Musique des Beatles vous emmène sur les traces du groupe anglais culte à travers leur histoire.

Des exclusivités !

Cette production unique du mythique Schirmer Theatrical propose plus de 25 hits des Beatles, entièrement orchestré pour l’occasion, incluant Ticket to Ride, Penny Lane, Because, Get Back, Here Comes the Sun, Hey Jude, et bien d’autres encore !

En plus des vidéos et des animations pendant le concert Revolution : La Musique des Beatles vous propose une première partie et un entracte durant lesquels vous pourrez voir encore plus de photographies d’archives inédites de The Beatles Book Monthly, dont le photographe avait un accès exclusif aux coulisses des concerts, des tournées et des sessions d’enregistrements à Abbey Road.

Un livre officiel et limité exclusif au concert, Looking Through You: Rare & Unseen Photographs from The Beatles Book Archive, sera disponible à l’achat sur place avec d’autres produits officiels Beatles et des photographies exclusives en édition limitée.

Un autre concert symphonique : Mickael Jackson The symphony Experience

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Le Grand Rex – 1 Boulard Poissonnière – 75002 Paris

En ligne : www.legrandrex.com et sur les sites de réservation habituels

Tarifs : Cat. Or de à / Cat. 1 de 84 € à 89 € / Cat. 2 de 64 € à 69 € / Cat. 3 de 44 € à 49 € / Cat. 4 de 34 € à 39 €