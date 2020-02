Mickael Jackson The symphony Experience – Paris

Mickael Jackson The symphony Experience – Pour la 1ère fois en France, les plus grands hits du King Of The Pop interprétés par un orchestre pop-rock symphonique live complet sur scène accompagnant des danseurs. Le tout validé par the Jackson’s family itself !

Mickael Jackson The Symphony Experience

Au Zénith de Paris – La Villette

le 26 septembre 2020

Tous à vos agendas ! L’évènement de la rentrée : Mickael Jackson The Symphony Expérience débarque au Zéntih du Paris, le 26 septembre 2020 ! Il est à noter qu’à l’instar de Forever que l’on a pu applaudir à la Seine Musicale fin novembre 2019, The Symphony Experience est le seul show validé par la famille Jackson.

De la Pop Symphonique

Voilà 10 ans que MJ nous a quittés mais son génie est toujours présent. Retrouvez sur scène les sections de cordes, vents et cuivres des plus grands orchestres philharmoniques d’Europe, jouant de façon moderne et enjouée avec batterie, guitares et chanteurs dans un style Pop-Rock Symphonique pour faire revivre la musique de Michael Jackson avec l’intensité épique d’une version orchestrale. Frissons de bonheur garantis !

Une vie de Hits

De la période Jackson 5 à ses plus grands hits, en passant par ses premiers grands albums avec Quincy Jones (Off The Wall, Thriller), Michael Jackson The Symphony Experience est l’expérience musicale par excellence pour tous les fans du Roi de la Pop !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATIONS :

Concert le 26 septembre 2020 à 19h30 (ouverture des portes à 18h)

Zenith de Paris – 211 Avenue Jean Jaurès – 75019 Paris

En ligne : www.zenithdeparis.fnacspectacles.com

Tarif : Cat.Or à partir de 94,90€ / Cat.1 à partir de 80,90€ / Cat.2 à partir de 64,60€

À PROPOS DE OVERLOOK EVENTS :

Overlook Events est une production de qualité basé à Paris, en France, et habitué des grands concerts orchestraux, créateurs des concerts mondiaux Dragon Ball et Saint Seiya. En travaillant avec Joe Hisaishi, Danny Elfman, John Williams ou encore les shows Disney et Universal, ils assurent au public une scène de qualité avec des musiciens de grands talents pour des expériences immersives grandioses.