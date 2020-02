Santé Naturkosmetik : Du makeup bio & vegan de qualité !

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, depuis quelques années j’essaie de trouver une routine makeup plus respectueuse de ma peau normale, mais néanmoins exigeante. Si côté Skincare, je n’ai jamais eu de mal à trouver mon bonheur, côté maquillage j’ai très souvent été déçue. Je trouve qu’il est difficile de trouver une bonne marque de maquillage sur le marché, avec des compositions propres et de qualité appréciable. C’est aussi pour cette raison que mes revues sur ce type de produits sont minimes puisque je vous parle essentiellement de mes coups de cœur sur FranceNetInfos. Alors, lorsqu’on m’a proposé de tester la marque Santé Naturkosmetik, j’étais pressée et sceptique à la fois. Je vous dis tout !

Vous savez à quel point j’aime découvrir de nouvelles marques, mais j’avais aussi peur d’être à nouveau déçue. J’ai finalement décidé de faire confiance à mon contact (Louise si tu passes par là, merci beaucoup !) et de tester la marque au travers de plusieurs produits essentiels, que j’utilise au quotidien, à savoir un mascara noir, un fard à paupières, un rouge à lèvres rose nude mat, ainsi qu’un fond de teint. Et, contre toute attente, j’ai été agréablement surprise !

La marque Santé Naturkosmetik vaut vraiment le coup qu’on s’y attarde !

Mon avis sur Santé Naturkosmetik

J’ai ENFIN trouvé une marque bio, vegan, qui se veut respectueuse des peaux sensibles, tournée vers l’environnement qui propose de bons produits ; des produits qui tiennent bien, aux couleurs intenses et aux compositions irréprochables. J’avais hâte de vous présenter deux produits en particulier pour lesquels j’ai eu un vrai crush : le rouge à lèvres rose nude et le mascara noir. Soit deux indispensables des makeup addict que nous sommes.

Santé Naturkosmetik : Une marque bio et engagée

Santé Naturkosmetik a souhaité proposer des produits bio, vegan aux compositions propres. Pour ce faire, elle choisit elle-même ses matières premières dans le respect des exigences écologiques. Elle veille à ce que les produits ne soient pas testés sur les animaux. Le tout, dans le but de préserver la nature avant tout. Mais elle tient aussi à combler les femmes en proposant des produits efficaces, beaux sur la peau, tendances également.

Santé Naturkosmetik : Zoom sur les packagings

Vous me connaissez, j’aime être complètement transparente lorsque je teste un produit. C’est pour cette raison que je tenais à faire une parenthèse sur les packagings de Santé Naturkosmetik. J’ai tout de suite constaté qu’ils étaient minimalistes. En tant que grande fan de belles pièces, c’est un peu ce que je regrette avec les marques bio.

MAIS, cela s’explique et se comprend. La raison du « pas de chichi » vient du fait que la marque mise sur l’essentiel, et faire des packagings travaillés sortirait carrément du cadre et coûterait bien trop cher. Le but étant de respecter l’environnement et de préserver la planète, tout ce que l’on recherche dans ce genre de produits. Du coup, je ne me suis absolument pas formalisée.

Mon avis sur les produits testés

Comme je vous le disais plus haut, j’ai décidé de laisser une chance à la marque. J’ai commencé par tester le rouge à lèvres mat que j’ai reçu, à savoir le n° 02, Pure Rosewood.

Le rouge à lèvres mat n° 02, Pure Rosewood



Je l’ai déposé sur les lèvres et j’ai été surprise de voir à quel point sa couleur était intense. Encore plus lorsque je me suis intéressée à sa composition : beurre de karité bio, vitamines E, silice, pigments minéraux. Du naturel ! Il est divin, un rose nude indispensable. Il est doux, caresse les lèvres subtilement et les redessine intensément. Il n’est pas trop gras contrairement à ce qu’on pourrait croire. Et surtout, il a une bonne tenue. C’est bien simple, je fais une seule retouche après le déjeuner et le tour est joué. D’autres couleurs sont proposées, comme par exemple le n° 03 Velvet Pink, plus intense qui tire un peu sur le fushia. Très sympa aussi.

Et pour celles qui n’aiment pas le mat, des Lip Lacquer sont proposés par la marque. De beaux gloss, soyeux et discrets sur les lèvres. J’ai pu tester la teinte n° 05 Pinkish Hibiscus, un rose glacé un peu soutenu, qui rehausse la teinte naturelle des lèvres.

Le mascara Fresh Volume Extrême

Je suis assez exigeante côté mascara. Je n’aime pas forcément l’intensité, mais je suis à cheval sur d’autres détails telle que la tenue et la séparation des cils. J’aime que le mascara embellisse mes cils de façon naturelle. Je dois dire que celui-ci est plutôt réussi. La couleur est d’intensité modérée, la brosse conique attrape les cils en un seul passage, les séparant de façon efficace. Pas de paquets, pas de chutes. Il est plutôt agréable en main. Bon, côté packaging, je dois dire que je suis moins emballée. Mais on reste sur quelque chose de simple et efficace. Sa compo : huile d’amande douce, huile de ricin, concombre bio ; qui dit mieux ? Prix : 10.54 €

Concernant l’Eyeliner n° 01 Black, c’est ma seule et unique déception. Si sa tenue est irréprochable, l’intensité n’est pas forcément au rdv et il faut plusieurs passages pour qu’il y ait une opacité suffisante. Dommage…

Zoom sur les autres produits proposés par la marque

Mais la marque ne s’arrête pas en si bon chemin, puisqu’elle propose une routine complète pour toutes celles qui ont à cœur d’utiliser des produits bio & vegan : fonds de teint, blush, highlighter, bases, crayons, correcteurs, etc.

Le fond de teint liquide Effet Mat « Evermat »



Le fond de teint liquide Effet Mat « Evermat » est sous forme de tube de 30 ml au petit prix de 11 €. Et je vais pouvoir vous en parler, car je l’ai aussi testé !

Il faut quand même préciser qu’il est proposé en trois teintes : Natural, Sand et Golden. Je suis plutôt mitigée pour celui-ci, car je suis davantage utilisatrice de BB ou CC crème. De plus, je trouve que c’est un fond de teint qui se travaille difficilement aux doigts, car la texture est assez épaisse. Je conseille la dépose au pinceau pour un résultat homogène, très naturel. Côté couvrance, je dirai qu’elle est modérée. Points positifs : il ne colle pas, ne file pas, sent très bon et ne fait pas briller la peau au bout d’une heure. Finalement, je n’ai absolument rien à lui reprocher, si ce n’est qu’il faut le travailler très rapidement pour qu’il ne se fige pas sur la peau. Et pour le prix, il fait bien son job.

Si Santé Naturkosmetik vous attire, sachez qu’elle ne cesse d’agrandir sa gamme. De très jolies palettes aux couleurs variées arrivent petit à petit. Et pour avoir testé un de leurs fards à paupières (n°06 Dazlling Grey), j’ai d’ores et déjà hâte de les découvrir.

En bref, on minimise l’importance de prendre soin de sa peau même lorsqu’on se maquille et c’est bien dommage. Même si je vais avoir du mal à changer quelques-unes de mes habitudes, je vais tenter de me tourner davantage vers ce genre de produits. Encore plus lorsqu’ils font bien leur job !

N’hésitez pas à me dire quel genre de routine bio vous utilisez. Est-ce que vous connaissiez Santé Naturkosmetik. Quels produits utilisez-vous chez eux ? Je veux tout savoir !