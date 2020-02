Le voisin, une bande dessinée des éditions Dargaud

Le voisin est un bel et épais ouvrage de 216 pages, de Santiago Garcia et Pepo Pérez, paru aux éditions Dargaud, fin janvier 2020. Une bande dessinée originale décrivant une chronique sociale amusante, inspirée de l’identité secrète de Spider-Man.

Le soir, dans un appartement, un homme est en train de lire un livre, à son bureau. Il semble concentré sur sa lecture, lorsqu’un bruit l’interpelle. Il y a du bruit chez son voisin, cela l’empêche de se concentrer sur sa lecture. La nuit se passe. Le lendemain, au supermarché, il est bousculé par un homme. Ce dernier semble fatigué, il a le visage marqué, et quelques petites blessures. Le soir même, alors qu’il relit une feuille, l’homme est de nouveau interpellé par des bruits provenant de chez son voisin, comme des plaintes et un grand bruit. Alors, il se décide à sortir de chez lui, pour aller voir à côté. La porte, de son voisin, est entrouverte, il rentre et découvre un homme en costume de super-héros, allongé sur son canapé. Il est en piteux état, semble souffrir et avoir mal un peu partout. Il reconnaît alors le type qui l’a bousculé le matin même.

Le récit est assez étrange et surprenant, plutôt original, présentant deux voisins, l’un qui vient à l’aide de l’autre, alors que l’autre est un super-héros. L’histoire d’une rencontre et d’une amitié, qui reflète une chronique contemporaine, une comédie sentimentale, teintée d’humour. José et Javier/Titan, vont apprendre à se connaitre, se faire confiance et s’aider, à travers un quotidien parfois mouvementé. La bande dessinée assez dense, va bientôt être adaptée en série sur Netflix, un projet ambitieux, qui présente une chronique sociale, assez drôle. Le récit est assez plaisant, avec deux personnages qui se dévoilent petit à petit, deux hommes très différents, qui vont apprendre à se connaître et dévoiler une amitié surprenante et intéressante. Le dessin est assez simple, sans fioritures, n’offrant que l’essentiel, restant efficace et présentant des personnages expressifs.

Le voisin est une bande dessinée originale, qui inspire Netlflix, qui en offrira bientôt une adaptation. Un récit surprenant d’une rencontre, de deux voisins, d’un super-héros et d’un homme, d’une amitié, de problèmes sentimentaux…