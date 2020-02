Mon petit coffret Livre et 3 puzzles – Le jardin

Le jardin est une nouvelle boîte colorée qui vient compléter la collection Mon petit coffret, des éditions Usborne. Un ouvrage à paraître fin février 2020, qui se compose d’un petit livre cartonné et de trois puzzles de 9 pièces, dans une jolie boîte.

Le soleil et le jour se lèvent sur le jardin. Les oiseaux commencent leur journée en se mettant à chanter. Un joli paysage est à découvrir. Un oiseau vert et un papillon sont à retrouver, pour les jeunes lecteurs. Dans le jardin, parmi les fleurs, les abeilles volent et bourdonnent. Il y a aussi des papillons et plein d’autres insectes. Les enfants doivent retrouver, dans ce joli jardin, un chat noir et une petite bête rouge…

En dessous du livre, dans le joli coffret coloré, trois puzzles de 9 pièces sont à retrouver. Des jeux plaisants, pour les jeunes lecteurs qui retrouveront des illustrations du livre, ainsi que certains personnages. Les pièces sont assez grandes et donc faciles à prendre en main, mettre en place et à assembler. Un jeu indémodable qui s’associe à un livre, pour un coffret aussi ludique que joli.

Le petit coffret est un bel ouvrage, proposant un univers coloré et doux, avec un livre interactif, qui interpelle les jeunes lecteurs les invitant à observer les illustrations qui fourmillent de détails, pour retrouver deux éléments. Le texte est simple, court, présentant le jardin et les animaux qui le peuplent, du lever du soleil, jusqu’à la nuit. Il y a aussi trois puzzles dans cette jolie boîte, des jeux de 9 pièces, faciles à assembler, pour les jeunes lecteurs qui pourront retrouver les scènes du livre.

Le jardin est un joli petit coffret complet, qui se compose d’un livre interactif, présentant l’univers du jardin, peuplé de plein d’animaux. La boîte se complète de trois petits puzzles, de 9 pièces, pour retrouver des scènes du livre et les recomposer à l’infini.