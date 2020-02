Réserver une chambre pour la journée à Fréjus et à Saint-Raphaël

Fréjus et Saint-Raphaël constituent une destination pleine de charme dans le Var. Elle regorge de monuments et de sites touristiques intéressants. Disposant d’une place stratégique entre mer et terre, cette station balnéaire de la Côte d’Azur est un endroit de choix pour un transit d’une journée ou un séjour à courte durée. Si vous êtes dans les alentours, n’hésitez pas à réserver votre chambre pour une journée.

Saint Raphael, un site historique et culturel d’exception

Station balnéaire de choix sur la Côte d’Azur, Saint-Raphaël est une ville exceptionnelle. C’est un site d’art et d’histoire caractérisé par ses monuments et ses vestiges romains. Haut-lieu du tourisme culturel, Saint Raphael est un endroit où vous pouvez découvrir les sites les plus connus sur la Côte d’Azur comme le Cloître et la cathédrale de Saint-Léonce, l’Amphithéâtre, le théâtre ou l’Aqueduc. Cette destination est aussi marquée par ses petites ruelles anciennes qui mènent vers les quartiers de Fréjus.

Outre ses sites historiques, la ville de Saint-Raphaël regorge aussi des sites naturels d’exception. Le sommet montagneux Pic de l’Ours, le Pic de Cap Roux, le Rocher de Saint-Barthélemy ou encore le Col de Belle Barbe sont tout autant des endroits de découverte incontournables lors de votre séjour sur Fréjus Saint-Raphaël.

Une station balnéaire très prisée

À part le tourisme culturel, Fréjus Saint-Raphaël est aussi très prisé pour sa position géographique qui donne sur la mer. Entre littoral et arrière-pays provençal, ce canton dans le Var possède de nombreuses ressources intéressantes sur la Côte d’Azur. Le site possède de belles plages, de baies exceptionnelles et de calanques insolites. Parmi les plus belles plages sur cette partie de la Côte d’Azur se trouve la plage de Fréjus, la plage du Veillat, la plage de débarquement, etc.

Les activités ne manquent pas dans ces communes du Var. Si ce n’est pas pour flâner dans les ruelles du quartier ou aller à la plage, vous pouvez aussi faire une partie de pêche dans le Lac de l’Ecureuil, au Cap Roux. Vous pouvez aussi vous adonner aux belles balades aquatiques ou encore aux randonnées montagnardes.

Passer une journée à Fréjus Saint-Raphaël

Si vous êtes juste de passage dans les environs, pour une escale, une transition ou pour n’importe quelle raison, vous pouvez passer une journée à Fréjus Saint-Raphaël, sans forcément faire du tourisme. Au lieu de flâner dans les rues à ne rien faire ou par manque de temps pour une découverte, pourquoi ne pas louer une chambre d’hôtel pour la journée ?

Pourquoi louer une chambre pour une journée à Fréjus/Saint-Raphaël ?

Il est désormais possible de louer une chambre pour une journée à Fréjus ou Saint-Raphaël. Ce concept est très en vogue et en même temps pratique pour de nombreuses personnes qui passent par ces villes. Les voyageurs fréquents, de passage ou encore les chauffeurs long-courriers peuvent par exemple profiter d’une halte ou d’une pause déjeuner pour faire une sieste de 2 ou 3 heures, avant de reprendre la route. Pour ceux qui viennent des provinces, et qui doivent attendre quelques heures avant le prochain car, ils peuvent aussi profiter de cette pause pour se reposer.

Le concept de location en journée est aussi destiné aux hommes d’affaires qui sont à la recherche d’un cadre calme et privé pour une réunion d’affaires, une conférence ou encore des entretiens. Une chambre est plus confortable et plus calme qu’un bureau. Par ailleurs, les amoureux qui souhaitent se donner rendez-vous peuvent aussi profiter d’une journée discrète dans une chambre d’hôtel en une journée.

Où trouver une chambre d’hôtel par journée à Fréjus/Saint-Raphaël ?

Le choix ne manque pas en matière d’hébergement dans cette station balnéaire très prisée du Var. Nombreux établissements propose la location de chambre d’hôtel pour la journée Saint-Raphaël. Comme tous les concepts de location par nuitée, vous pouvez jouir de toutes les commodités et services proposés par l’hôtel. Vous pouvez profiter de la wifi, du room service, de la salle de bain, de la salle de gymnase ou encore des restaurants pour déjeuner. Vous pouvez réserver tous types de chambres, que ce soit avec balcon, une chambre double ou encore une chambre familiale. Il est possible de réserver une chambre à la journée de 8h à 17h ou encore pendant quelques heures.

Les établissements comme l’hotel sable et soleil peuvent répondre aux besoins de ceux qui veulent faire une location à la journée ou nuitée. Si vous souhaitez une chambre haut de gamme, avec plus de commodités, il est possible de réserver une chambre avec jacuzzi privé, une chambre avec balcon et un roof top avec vue panoramique. Vous avez tout à fait la possibilité de profiter d’une belle terrasse ou d’un patio, sans vis-à vis et à l’abri du regard du voisinage. Que ce soit pour une chambre double, une chambre familiale ou encore une suite, vous pouvez bénéficier de tout le confort dont vous désirez dans votre chambre.