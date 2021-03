3 questions à… Laure Enza, auteure du sud

Parmi les talentueux auteurs du Sud, Laure Enza est une figure incontournable du paysage littéraire. Originaire de l’île de Beauté, elle trouve son inspiration dans l’observation de ce qui l’entoure. Eclectique et prolifique, Laure Enza jongle entre divers styles : des romans feelgood : “Pas de chichis entre amies”, “Oiseau des îles” et “Souris des villes” et une saga de romans de science fiction young adult : “Les chroniques du monde hors”. Avec un charme fou, cette auteure attachante nous a fait le grand plaisir de répondre à nos 3 questions à…

Interview :

FranceNetInfos : Bonjour Laure, présente-nous tes livres et ton univers en général

Laure Enza : J’écris des comédies dramatiques contemporaines (aussi appelées feelgood) qui retracent des tranches de vie, au moment où l’héroïne principale prend un nouveau départ. Je parle de sujets graves, mais avec humour et optimisme. J’écris également des romans jeunesse de science fiction qui retracent le destin de héros hors du commun dans un monde post apocalyptique. Ce sont surtout des romans d’aventure et de quête initiatique.

FNI : Quels sont tes projets ?

LA : Pour le moment, continuer à écrire dans ces domaines où je me sens bien. Je publie le tome 4 de ma saga en avril et un quatrième feelgood en juillet.

FNI : Que de beaux projets, bravo ! Une dernière question, comment gères tu la situation actuelle, est-ce qu’elle a affecté ta créativité ?

LA : Pour ma part, ma vie n’a pas tellement changé puisque je travaille chez moi, je m’organise comme d’habitude, les soirées dansantes en moins. En ce qui concerne ma créativité, elle est toujours la même: elle me permet de vivre tout un tas de vies. J’ai profité à 100% du premier confinement, où pendant deux mois j’ai pu écrire (et lire) à volonté. C’était formidable !

Une bien belle interview avec une auteure à découvrir ! Et si les salons ne sont pas reportés, vous pourrez rencontrer Laure Enza le 29/05/2021 à la Fare les Oliviers (13); le 18/09/2021 à Marignane (13) et le 12/09/2021 à la Queue en Brie (94). Belles lectures…