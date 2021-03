5 catégories de sac publicitaire en papier kraft

Le sac publicitaire en papier kraft est devenu un incontournable du shopping en Europe comme partout ailleurs. Conçu avec une matière entièrement biodégradable, il est plébiscité par les entreprises et leurs clients. Le sac publicitaire en papier kraft identifiable au logo de l’entreprise fait montre d’une certaine résistance face aux tentatives de déchirure. Il arbore généralement un aspect élégant et design. Découvrez ici 5 différentes catégories de sac publicitaire en papier kraft.

Le sac publicitaire en papier kraft à poignées plates et avec poignées découpées

Les sacs publicitaires en papier kraft à poignées plates sont des sacs que l’on rencontre généralement dans les mains de clients qui vont faire des achats alimentaires. Donc, si vous êtes restaurateur ou tenancier d’un fast-food, vous pouvez choisir de commander pour vos clients un modèle de sac en kraft personnalisé. Les clients sensibles à la question écologique apprécieront certainement. Avec ses poignées plates, le transport de plats de nourriture n’a jamais été aussi simple.

Le sac publicitaire en papier kraft avec poignées découpées se particularise par une espèce de trou ou de fente qui est faite lors du processus de fabrication. Pour renforcer les fentes qui serviront de poignées aux utilisateurs, le fabricant utilise du carton. Ces renforts rendent les poignées du sac un peu plus résistantes à l’usure.

Le sac publicitaire en papier kraft à poignées torsadées

Le sac publicitaire en papier kraft à poignées torsadées est un choix de sac fort résistant. Il est à la fois solide et léger et permet de transporter des produits de masse importante. On retrouve les sacs publicitaires en papier kraft dans les entreprises d’alimentation, les pharmacies, les magasins de produits biologiques, etc. Ils sont appréciés pour l’esthétisme qui caractérise leurs poignées collées à l’intérieur du sac.

Le sac publicitaire en papier kraft traiteur à poignées plates et le sachet Kraft

Le sac publicitaire en papier kraft traiteur à poignées plates est un sac conçu à la base pour desservir les restaurants. Les traiteurs l’utilisent également pour renforcer la complicité traiteur-client. Il en est de même des services de restauration de plats à emporter. Le sac kraft traiteur est facile à garder en main. En ce qui concerne le sachet kraft, il s’agit, en réalité, d’un sac publicitaire en papier pratique pour emballer des produits volumineux. On en fait usage dans les librairies et certains magasins.