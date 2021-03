Cache-cache soleil ! – Loulou & Cie

Cache-cache soleil ! est un livre cartonné des éditions L’école des loisirs, paru dans la collection Loulou & Cie, en février 2021. Un ouvrage de Benoît Charlat, qui s’amuse avec le soleil, les nuages et la météo, tentant de faire comprendre ce qui se passe quand l’astre solaire se cache…

Le soleil est levé. Il fait jour et le ciel est bleu. Trois petits nuages arrivent vers l’astre solaire pour le saluer. Les trois nuages semblent joyeux et joueurs, aussi, ils demandent au soleil de venir jouer avec eux. Les nuages veulent jouer à cache-cache ! Le soleil est intrigué, il écoute les trois petits nuages qui expliquent la règle du jeu. Ils vont compter jusqu’à dix et le soleil va devoir se cacher, afin qu’ils puissent s’amuser à le retrouver… Les nuages mettent leurs mains devant leurs yeux et commencent à compter. L’astre, lui, va se cacher derrière un très gros nuage gris.

Le récit est amusant, simple pour les tout-jeunes lecteurs qui vont découvrir, par le jeu, la météo. Ainsi lorsque le soleil se cache et joue à cache-cache avec les nuages, le temps devient tout gris et il peut pleuvoir. Le texte est très simple, dynamique, avec les dialogues des petits nuages et d’un personnage qui constate le mauvais temps et fait quelques commentaires amusants. A travers cette histoire, les enfants découvrent ce qui se passe quand l’astre disparaît derrière un gros nuage gris, ou même derrière la Terre. La pluie et la nuit arrivent, pour nous rappeler de rester à l’abri, ou encore d’aller se coucher. Un cycle curieux, pour les enfants, qui vont ainsi comprendre en partie ce jeu de cache-cache que le soleil nous fait parfois. Le dessine st simple, avec un trait gras, des couleurs vives et des personnages expressifs.

Cache-cache soleil ! est un livre carré, cartonné, solide, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Loulou & Cie, qui invite les enfants à découvrir un jeu probable entre l’astre et les nuages, ce qui expliquerait parfois la météo et le cycle du jour et de la nuit.