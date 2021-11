Revenir à Marseille par Alice Masson-Haroutionian aux Ed. de l’An-Vi

Les excellentes éditions de l’An-Vi présentent le dernier roman d’Alice Masson-Haroutionian : Revenir à Marseille, un témoignage romancé de l’histoire de sa famille, depuis le génocide des Arméniens en 1915 jusqu’en 1973, date de son arrivée en France.

L’argument du livre :

“Pendant plusieurs mois, j’ai filmé mes parents qui racontent l’histoire de notre famille. Je me suis basée sur ces témoignages pour écrire cette saga familiale inspirée de faits réels. Tout commence le 24 avril 1915 avec le génocide des Arméniens. Mes quatre grands-parents y survivront, chacun à sa manière. Puis, ce sera l’exil en France pour la famille de mon père, la Syrie pour celle de ma mère.

Suivez ce récit poignant d’un petit garçon Pierre Haroutionian, mon père, né à Marseille, obligé de partir à l’âge de 12 ans en Arménie qui fait alors partie de l’URSS. Entre terreur sous le régime de Staline, service militaire en Sibérie, joies et vexations, chaque membre de ma famille va se battre pour affronter son destin.

Pendant vingt-six ans, Pierre va se confronter au gouvernement soviétique pour obtenir son passeport pour la liberté, son visa pour REVENIR A MARSEILLE.

Chaque vie est un roman, découvrez celui de ma famille, une histoire riche en suspens, en rebondissements et en humanité.”

Quelques mots sur l’auteure :

Alice Masson-Haroutionian est romancière et conférencière. Elle a remporté plusieurs prix littéraires chez Grasset et au Cherche Midi. Elle a publié deux recueils de nouvelles : Modern Love aux Editions Spinelle et Le Croustilleur de Versailles aux Editions de l’An-Vi, ainsi que deux romans : La Chair est cendre, l’âme est flamme et Revenir à Marseille aux Editions de l’An-Vi.

Retrouvez l’intégralité des interviews sur la chaine youtube : Editions de l’An-Vi

Revenir à Marseille est son roman le plus personnel, basé sur des faits réels. En écrivant l’histoire de sa famille, elle effectue un véritable devoir de mémoire, tout en célébrant les vertus de la résilience et de la détermination. Elle a fait de ses parents et grands-parents les merveilleux personnages d’un roman foisonnant de détails, d’anecdotes et de romantisme, dans un contexte historique terriblement cruel.