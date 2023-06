Alice Masson en dédicace à la Librairie Le Pic Vert à Fuveau

La chaleureuse librairie Le Pic Vert à Fuveau accueille ce samedi 24 juin 2023 de 10h à 18h (avec une coupure de 12h30 à 15h) une auteure régionale aussi éclectique que talentueuse : Alice Masson. Cette romancière marseillaise présentera son tout nouveau roman intitulé Oups, j’ai tué ma boss paru aux Editions de l’An-Vi, un polar humoristique qui dézingue les abus de pouvoir des “petits chefaillons”. Si vous aimez rire tout en évoquant des sujets difficiles et vous plonger dans des univers différents avec des histoires bien ficelées, c’est bien là que nous vous conseillons de vous rendre pour un rendez-vous littéraire passionnant. De plus, vous serez accueilli dans une ambiance détendue et sympathique distillée avec humour par Florent Alfornel, le propriétaire des lieux, un pur bonheur pour les amoureux de lecture. L’évènement est co-réalisé avec l’Association Unissons, un gage supplémentaire de qualité.

Le pitch du roman :

A bout de nerfs, Yaël commet un acte indélicat vis-à-vis de sa Directrice. Paniquée, elle fait appel à sa meilleure amie pour la sortir de ce bourbier… Quand on en arrive aux extrêmes pour arrêter de subir une boss perverse et abusive… Une enquête policière contée avec humour et dérision, pour dédramatiser ce que beaucoup d’entre nous vivent ou ont vécu au quotidien !

Quelques mots sur l’auteure :

Alice Masson-Haroutionian est romancière et conférencière. Née en Arménie, elle arrive en France à l’âge de 5 ans, dans le pays natal de son père. Elle apprend le français à l’école, une langue dont elle tombe éperdument amoureuse. Elle a remporté plusieurs prix littéraires chez Grasset et au Cherche Midi. Elle a publié deux recueils de nouvelles : Modern Love aux Editions Spinelle et Le Croustilleur de Versailles aux Editions de l’An-Vi, ainsi que trois romans : La Chair est cendre, l’âme est flamme chez Hello Editions, Oups, j’ai tué ma boss et Revenir à Marseille aux Editions de l’An-Vi. Elle vient de publier un roman jeunesse : La Guerre de la Lune avec des illustrations de Yaël Mimouni. Oups, j’ai tué ma boss est son premier polar.

Mon avis de lectrice :

Mené tambour battant, ce polar regorge de rebondissements aussi burlesques qu’inattendus. Les trois protagonistes principales sont amies pour la vie, d’ailleurs elle forment “Le pouvoir des trois” à la vie à la mort, surtout à la mort en l’occurrence ! Avec un humour corrosif, ce polar pourrait aussi passer pour un roman feelgood tellement les épreuves que doivent surmonter les personnages principaux, dont le séduisant inspecteur Alexandre Bellucci, révèlent ce qu’il y a de meilleur en chacun d’eux. Ou de pire… Un polar à mourir de rire, sans modération !

Librairie Le Pic Vert 14 Bd Emile Loubet 13170 Fuveau

Regardez la conférence littéraire avec Daniel Picouly et Alice Masson