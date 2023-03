La librairie Le Pic Vert à Fuveau accueille Audrey Sabardeil

La chaleureuse librairie Le Pic Vert à Fuveau accueille ce samedi 1er avril 2023 de 10h à 18h (avec une coupure de 12h30 à 15h) une auteure régionale aussi belle que talentueuse : Audrey Sabardeil. Cette jeune romancière se prêtera au subtil exercice des dédicaces et en profitera pour présenter son tout nouveau roman intitulé Les Naufragés publié chez M+ Editions. Si vous aimez la littérature, les histoires bien ficelées, l’ambiance détendue et sympathique distillée avec humour par Florent Alfornel, le propriétaire des lieux, c’est bien là que nous vous conseillons de vous rendre pour un rendez-vous littéraire passionnant. L’évènement est co-réalisé avec l’Association Unissons, un gage supplémentaire de qualité.

Quelques mots sur Audrey Sabardeil :

Audrey SABARDEIL est professeur de français. Elle a toujours adoré lire puis est passée à l’écriture. De nouvelles d’abord, avec lesquelles elle a fait ses armes et parfois été primée, et désormais de romans. Donner vie à des personnages justes, dépeindre la ville au plus près de ses codes et de ses errances, manier une écriture simple et brute, voilà sa démarche. Après un premier roman adoré par la critique : Le soleil ne brille pas pour tout le monde, elle présente son nouvel opus : Les Naufragés.

Le pitch du roman Les Naufragés :

Hugo a la cinquantaine, et il a la vie belle : pour lui, rien de tel qu’une virée en bateau dans la rade de Marseille. C’est le moyen d’échapper à une vie de famille qui n’est plus vraiment ce qu’elle était. Alors pourquoi s’en priver ? Pourtant, c’est un événement bien plus grave qu’une dispute conjugale qui vient bouleverser son existence et bien des certitudes … Confronté à ses choix, il lui faudra s’ancrer dans le réel.

Et s’engager. Mais sait-on jamais dans quoi on s’engage ? Dans Les Naufragés, deuxième roman après Le soleil ne brille pas pour tout le monde, c’est un visage bien différent de Marseille qui sert de décor : celui des petits ports côtiers et des îles. Ce qui s’y joue dépasse de loin ces lieux pittoresques, et dépasse bientôt son personnage principal. Comme cela nous dépasse tous. Audrey Sabardeil est professeur de français.

De lectures en lectures, elle passe à l’écriture. De nouvelles d’abord, et désormais de romans au rythme vif. Donner vie à des personnages justes, dépeindre la ville au plus près de ses codes et de ses errances, manier une écriture simple et brute, voilà sa démarche.

Librairie Le Pic Vert 14 Bd Emile Loubet, 13710 Fuveau