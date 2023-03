Mégafauna – Le livre des délices et des infortunes

Le livre des délices et des infortunes est le deuxième tome du diptyque Mégafauna, paru en mars 2023. Une bande dessinée surprenante et plaisante, de Nicolas Puzenat, qui présente un monde imaginaire riche et dense, curieux et fantastique.

Eelbaar, terre des Nors, An 1506, après Kmaresh, une chasse à courre a lieu. Des chiens, suivis de cavaliers, poursuivent un magnifique cervidé. Celui-ci se retrouve coincé devant une falaise. Il est rapidement tué. Le seigneur descend de cheval pour admirer la bête. Il n’en revient pas et explique à Rofroi que ce n’est là que le début. Le prince du Dombrak compte bien obtenir des guérisseuses qu’elles le laisse chasser les grands fauves qu’il peut y avoir dans les parages, et même un de leurs mammouths. Il s’installe, triomphant, aux côtés de la bête morte, pensant qu’un peintre immortalisera la scène… Il est heureux des beaux trophées qu’il va pouvoir ramener au Dombrak, pensant que cela fera une forte impression sur le petit peuple. Rofroi le reprend, pensant que le peuple serait plus sensible au bétail à échanger et au bois de chauffage.

Le récit est bien découpé, oscillant entre différents protagonistes, en différents lieux. Ainsi, l’intrigue se poursuit, avec la princesse Brumel, fille métisse de Gasgar et Timoléon, en fuite, et qui compte bien reprendre le pouvoir. Elle souhaite mettre fin à toutes les barrières qui peuvent diviser les humains… Pour cela, une grande aventure l’attend, présentée dans cette bande dessinée dense, riche et captivante, pleine de rebondissements. Le récit tourne également autour de différents thèmes, comme l’écologie, la religion, l’art, le racisme, la tolérance… Des thèmes forts, qui offrent une belle dynamique au récit fantastique surprenant. Ce monde imaginaire est également comme un miroir sur le nôtre, avec plein d’allégories. Le trait est fin, assez détaillé, un brin particulier, offrant un univers graphique assez plaisant, efficace.

Le livre des délices et des infortunes est le second tome de Mégafauna, des éditions Sarbacane. Un album surprenant et riche, qui vient clôturer ce diptyque original, qui présente un monde imaginaire, comme un miroir au nôtre…

Lien Amazon