Haba – Des jeux et jouets pour fêter Pâques

Pour fêter Pâques, la marque de jeux et jouets allemande Haba, présente une jolie sélection, parmi lesquels des œufs musicaux et le jeu de société Cui-Cui ! Des jeux pour éveiller les sens, la curiosité et initier, pour les enfants à partir de 2 et 3 ans.

Haba, la marque allemande de jeux et jouets, s’engage depuis plus de 80 ans, à éveiller et amuser les enfants. Tous les employés de la société travaillent chaque jour pour créer et développer des produits passionnants, pour les enfants de tous les âges. Au fil des années, la marque s’est engagé à confectionner des produits durables, écologiques et innovants, qui continuent de faire briller les yeux des bambins.

Pour les enfants, à partir de 2 ans, le jeu des œufs musicaux est original et bien adapté pour Pâques. Le coffret se compose de cinq œufs en bois colorés, qui tintent tous différemment. Les enfants vont s’amuser à manipuler les œufs pour entendre des bruits de billes, cliquetis, claquements, gazouillis et clochettes. Quatre œufs sont à agiter, tandis que le cinquième sera à tourner. Le jeu est plaisant et simple, avec ces œufs qui tiennent parfaitement en main. Les œufs vont éveiller le sens de l’ouïe, des bambins. Il stimule le développement musical, tout en éveillant les sens, dans une sonorité assez agréable.

Le jeu de société Cui-Cui ! est un jeu de collecte drôle et audacieux. Une petite boîte qui contient quatre lots de 4 cartes, 20 ronds de nourriture, un dé, une planche d’autocollants, pour les six faces du dé, ainsi qu’une règle du jeu. Le jeu est assez simple, les oisillons doivent prendre des forces et manger, pour prendre leur envol. Pour cela, une fois toutes les cartes mises en place, les joueurs, à partir de 3 ans, doivent collecter de la nourriture. Cela pour faire évoluer son oisillon et être le premier à s’envoler. Le jeu ludique est plaisant, un brin éducatif. En effet, il permet de comprendre l’évolution des oiseaux, l’importance de la nourriture, pour bien grandir.

Pour les fêtes de Pâques, la marque allemande Haba, présente une sélection de plusieurs jeux et jouets adorables. Parmi ces derniers les œufs musicaux, ou encore le jeu Cui-Cui ! D’ailleurs, la marque propose une réduction de 15% sur les commandes, pour les fêtes, afin de changer des chocolats, mais surtout d’éveiller les enfants.

