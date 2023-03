Sushi box – Pilot

La marque emblématique Pilot vient rendre hommage à ses racines nippones, avec une box originale, la Sushi box. Une boîte qui renferme un mélange de stylos iconiques, accompagné d’un carnet aux inspirations kawaï, pour écrire, crayonner, effacer et recommencer.

Le coffret, aux couleurs vives, se compose d’un joli et amusant petit carnet, de cinq FriXion Ball et de deux FriXion Light Natural. Le carnet aux petites pages blanches, invite à l’imaginaire. Il foisonne, sur la couverture, de petits motifs kawaï adorables et touchants. Il y a toutes sortes de sushis, gourmands et mignons. Ils incitent à la gourmandise et à gribouiller quelques dessins, dans le carnet. Cinq FriXion Ball, de couleurs classiques et plus originales, sont à retrouver. Des stylos effaçables et rechargeables, qui permettent d’écrire, crayonner et se corriger, si besoin. Deux FriXion Light Natural, rouge et bleu ciel, viennent compléter la box. Ces derniers sont des surligneurs, également effaçables, aux couleurs douces, plutôt pastel.

Le coffret est très original, invitant au voyage, direction le pays du Soleil-Levant. La marque Pilot, de par ce coffret, vient rendre hommage à ses racines nippones et s’inspire de sushis, proposant d’adorables personnages kawaï et gourmands. Le carnet, aux pages blanches, invite à griffonner, dessiner, illustrer et s’essayer… Pour cela, les FriXion Ball et les FriXion Light Natural offrent de jolies couleurs, pour écrire, effacer et recommencer. En effet, les stylos et feutres, à la technologie thermosensible, permettent d’écrire et d’effacer simplement et efficacement, les petites erreurs. Les couleurs sont harmonieuses et dans le thème suggéré. Les deux sortes de crayons proposent des textures fabuleuses, pour des traits fins ou quelque chose de plus épais, mais délicat. Ce qui est plaisant et à noter, également, c’est que les cinq stylos FriXion Ball sont rechargeables !

Sushi box est un coffret pour le moins original et inspirant, de la marque Pilot. La jolie boîte vient ainsi rendre hommage à ses racines nipponnes, tout en invitant à crayonner. Pour cela, il y a tout, un joli carnet, ainsi que des FriXion Ball et FriXion Light Natural, pour faire de superbes dessins…

