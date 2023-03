Petits héros au crochet – Leduc Créatif

Petits héros au crochet est un ouvrage d’Orsi Farkasvölgyi, paru aux éditions Leduc Créatif, fin février 2023. Un guide pratique et complet qui propose de découvrir l’art japonais de l’amigurumi, en réalisant des petits héros. Une vingtaine de créations sont suggérés, pour réaliser des héros emblématiques.

Un sommaire présente efficacement les différentes parties de l’ouvrage et surtout les 20 héros à réaliser. Une introduction vient brièvement présenter le livre, notamment les hommes et femmes choisis parmi les nombreux héros contemporains que l’autrice admire. Ensuite, le matériel nécessaire pour crocheter et créer les petits héros, est listé sous la forme d’une photographie. Enfin, les projets sont à retrouver, en commençant par Misty Copeland, danseuse classique membre de l’American Ballet Theatre. Les listes du matériel et des fils permettent de tout regrouper et de ne rien oublier avant de débuter l’ouvrage. Ensuite, tout est détaillé, pour former chaque partie et les assembler.

Le livre de loisirs créatifs est original, proposant de découvrir ou redécouvrir l’amigurumi, à travers la réalisation de petits héros miniatures. Des héros emblématiques, des hommes et femmes contemporains, tels que Malala Yousafzai, Mohamed Ali, Jane Austen, Prince, Misty Copeland… Les projets originaux permettent de réaliser une belle collection de personnages, à garder ou à offrir. Des réalisations détaillées, avec des pas à pas simples et efficaces, qui permettent de suivre facilement les consignes. Les techniques présentées donnent toutes les clés et réussir ces amigurumis. Les personnages sont assez bien détaillés, avec visages travaillés, cheveux, coiffes et habits. L’univers est fabuleux et très plaisant, inspirant.

Petits héros au crochet est un ouvrage original, des éditions Leduc, qui invite à utiliser l’art japonais de l’amigurumi. Avec un crochet et des fils colorés, une belle collection de héros est à réaliser, des personnages emblématiques contemporains, adorables et inspirants.

