Mes coloriages de lecture – Moyenne et grande section

« Mes coloriages de lecture » est un cahier d’exercices crée par la professeure des écoles Isabelle Chavigny. Publié aux Éditions Hatier, les enfants vont retrouver Téo et Nina autour d’une activité qu’ils adorent, le coloriage. Avec en prime, le plaisir d’apprendre à lire.

Je lis pas à pas avec Téo et Nina

Téo et Nina sont deux héros adorables que les enfants pourront suivre dans la collection « Je lis pas à pas avec Téo et Nina ». Ici, il est question d’un cahier permettant aux enfants de moyenne à grande section d’apprendre à lire de façon ludique. Et notamment d’apprendre l’alphabet grâce à la technique du coloriage. Ils vont découvrir 30 « coloriages magiques » grâce auxquels ils auront l’occasion de différencier les voyelles des consonnes. Chaque exercice propose aux enfants de colorier les cases avec les couleurs indiquées sur la page en question.

Ils auront le plaisir de colorier des mises en scène très sympas avec Téo et Nina, tout en se laissant guider par les instructions : « Colorie chaque case avec la couleur indiquée par la lettre », « Colorie chaque case selon le nombre de syllabes du mot dessiné », « Colorie chaque case avec la couleur indiquée par le son ». Et ainsi, parcourir l’alphabet entier, en lettres capitales ou bâton, autour des couleurs de l’arc-en-ciel et bien d’autres.

« Mes coloriages de lecture » est à retrouver ICI.

Sans surprise, le cahier d’exercices « Mes coloriages de lecture » est réussi. Il va permettre aux enfants d’apprendre à lire avec plaisir, puisqu’ils devront se prêter au jeu d’identifier lettres et sons, par le simple fait de colorier. Ils apprendront également à compter le nombre de syllabes dans un mot, et se sentiront davantage à l’aise avec les lettres minuscules qui peuvent parfois leur poser des problèmes. Les consignes sont explicites, simples et concises. Bref, les enfants de moyenne et grande section vont s’amuser à coup sûr !

« Mes coloriages de lecture » contient 30 coloriages magiques pour apprendre à lire, de quoi se sentir plus en confiance lors de la rentrée en CP.