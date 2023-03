Eugénie de l’orthographe – Les règles méchantes

Eugénie de l’orthographe est une bande dessinée d’Aurore Ponsonnet et David Berry, parue aux éditions Lapin, en mars 2023. Un ouvrage original, qui propose de découvrir ou redécouvrir l’orthographe, les règles ou les expressions, de manière ludique et amusante.

Le livre débute avec un drôle de sommaire, qui se présente comme un jeu de l’oie. A l’intérieur, une question interpelle. Il est demandé si c’est juste ou faux. Ainsi, les lecteurs sont invités à se mettre en piste, car beaucoup de cases comportent une erreur, et il faut les déceler ! Ensuite, une partie bande dessinée est à découvrir, avec une couple de patates !

Alors qu’un couple de patates emménage et tente de trouver du courage pour défaire tous les cartons, une patate violette apparaît. Elle se présente comme étant Eugénie de l’orthographe. Elle va apparaître à ses nouveaux maîtres, à chaque fois qu’ils feront une erreur de grammaire, d’orthographe ou de vocabulaire. Malheureusement, elle n’est pas là pour exaucer les vœux !

Ainsi, à travers des scènes improbables de pommes de terre, on découvre les fautes, trop souvent commises, d’orthographe, dans les moments du quotidien. Eugénie de l’orthographe vient les reprendre de manière ludique et offre une leçon assez claire et précise, avec des exemples, pour bien comprendre. Ainsi, il est assuré de ne pas recommencer l’erreur commise ! Les personnages sont amusants, l’approche moderne et humoristique, pour captiver et intéresser, petits et grands. Le guide est original et plaisant, proposant de tester ses connaissances sur la langue française et d’apprendre ou réviser, tout en s’amusant.

Les règles méchantes est le premier tome d’Eugénie de l’orthographe, des éditions Lapin. Un livre original, qui propose, à travers une approche ludique et humoristique. Une invitation à réviser ou apprendre les règles qui s’appliquent dans certains cas.

Lien Amazon