Je découpe, je colle, j’apprends ! Petite Section

« Je découpe, je colle, j’apprends ! » fait partie de la collection Chouette Maternelle, disponible aux Éditions Hatier. Dédié aux enfants de petite section, ils vont participer à de nombreux exercices de manipulation, impliquant découpages et collages, dans un univers des plus ludiques.

Il est important de préciser que le livre d’exercices « Je découpe, je colle, j’apprends ! » a été conçu par une enseignante, de façon à rester au plus proche du programme de petite section de maternelle. Les enfants vont se retrouver en immersion dans un livre assez riche, puisqu’il est tout de même composé de 45 chapitres. Les ateliers de découpage-collage sont au cœur de 3 thématiques, la lecture, les maths et la section « explorer le monde ». Pour la partie lecture, ils devront reconnaître une lettre, un mot ou deux images identiques. Côté mathématiques, ils auront à associer un nombre à son écriture ou des éléments de la même taille. Enfin, ils essaieront de se repérer dans l’espace, reconnaître les couleurs ou réaliser un projet grâce à la rubrique « Explorer le monde ».

« Je découpe, je colle, j’apprends ! » est disponible ICI.

Découper n’est pas toujours facile pour les enfants en petite section alors que cela fait partie du programme et qu’ils sont évalués. L’idée de proposer un cahier ciblé découpage/collage est donc judicieuse. D’autant plus que si la motricité a toute son importance ici, les enfants devront participer aux exercices proposés et donc parfaire leurs compétences. Ils vont beaucoup s’amuser également car les illustrations sont adorables, enfantines, à leur portée. Attention tout de même, l’atelier découpage demande de la précision et les enfants se fatiguent forcément plus vite. N’hésitez pas à faire de toutes petites cessions de façon à ce qu’ils ne se braquent pas.

« Je découpe, je colle, j’apprends ! » est un livre à mettre entre les mains des enfants qui ne se sentent pas à l’aise lorsqu’il s’agit de découper. Cela va leur permettre de s’entraîner, et de prendre confiance en eux. Et bien sûr, de se sentir bien plus à l’aise en classe.