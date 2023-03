« Mon cahier effaçable Petite Section » est un carnet d’activités à retrouver aux Éditions Hatier. Pédagogique, il va permettre aux enfants d’effectuer des exercices en rapport avec le programme qu’ils suivent à l’école. Ils vont également s’amuser en découvrant l’univers enfantin qui les accompagne.

Apprendre tout en s’amusant

« Mon cahier effaçable » fait partie des livres qui permettent aux enfants d’apprendre tout en s’amusant. Le but étant de les intéresser pour qu’ils aient envie de se lancer dans les exercices. Et donc, de motiver l’apprentissage. Ici, il est question d’exercices relatifs au programme de la petite section de maternelle. Mais il existe aussi deux autres albums dédiés à la moyenne et petite section.

« Je m’entraîne, j’efface, je recommence et je progresse » : telle est la devise des Éditions Hatier.

Les enfants vont retrouver des exercices de graphisme, de maths, ainsi qu’une partie intitulée « Explorer le Monde » qui se veut un peu plus ludique. Ils vont apprendre à tracer des traits verticaux et horizontaux avec précision. À faire du calcul forcément, apprendre à compter jusqu’à 5 et à écrire aussi les chiffres en s’entraînant encore et encore. Ils essaieront de se repérer dans l’espace en disposant diverses formes à divers endroits, les forçant ainsi à reconnaître les formes géométriques.

La collection « Mon cahier effaçable » a bien été pensé. Le cahier ne contient qu’une vingtaine de pages, ce qui va de suite rassurer les enfants. La prise en main est rapide. L’idée du feutre effaçable est efficace car cela leur demande d’être actifs durant l’apprentissage. Et ils pourront s’entraîner encore et encore jusqu’à ce qu’ils soient satisfaits du résultat.

« Mon cahier effaçable Petite Section » possède un format suffisamment ludique pour que les enfants aient envie de se prêter au jeu de l’apprentissage. Il fera également un bon cahier de vacances pour parfaire leur niveau en écriture ou en mathématiques au bord de la mer ou à la maison.



« Mon cahier effaçable Petite Section » est à retrouver ICI.