Le canard Berk, de Julien Béziat, est à retrouver dans un adorable coffret, Le plongeon de Berk, paru en janvier 2023, aux éditions L’école des loisirs. Une petite boîte adorable, une idée cadeau originale, qui se compose d’un livre de bain et de trois personnages en mousse, pour jouer dans le bain.

Aspiro, l’éléphant bleu, s’apprête à sauter du plongeoir. Leur plongeoir est le robinet de la baignoire. Dans la baignoire, se trouvent Berk et Trouillette. Du haut de son plongeoir, Aspiro s’élance… Dans l’eau, Trouillette a peur, Berk reste à fleur d’eau. L’éléphant fait un saut périlleux magnifique, avant de tomber à l’eau dans un délicat « Plic ! », qui surprend ses amis. Les trois nageurs sont heureux comme tout. Trouillette soupire, tandis que Berk saute de joie. Alors qu’Aspiro nage fièrement, Berk est heureux que ce soit son tour.

Le coffret est adorable, il fait un superbe cadeau, pour un jeune enfant. A l’intérieur se trouvent un livre de bain, avec une histoire drôle et inédite de Berk et ses amis, ainsi que trois jouets de bains. Les différents objets sont de même conception, en mousse et étanches, pour aller dans le bain. Les jouets de bain représentent les trois personnages de l’histoire. Les enfants vont donc pouvoir rejouer la scène, ou faire vivre de nouvelles aventures à leurs héros. Le récit, quant à lui, est simple, drôle et efficace, très plaisant, pour les enfants qui s’amuseront. L’univers de Julien Béziat est agréable à retrouver, avec ces personnages attachants et rigolos. Le dessin est toujours le même, avec un trait fluide et vif, de douces couleurs et des personnages expressifs.

Le plongeon de Berk est un coffret, pour le bain, adorable, des éditions L’école des loisirs. Un ouvrage fabuleux, drôle et ludique, qui présente un livre de bain, avec une histoire inédite, et trois jouets de bains, représentant les trois personnages attachants et amusants.

Lien Amazon