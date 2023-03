Pilot – Le kit créatif “Poster Géant” pour petits et grands

On connaît surtout Pilot pour ses stylos et pas forcément pour sa gamme d’art créatif qui vaut pourtant le détour. Chanceux, nous en avons eu un aperçu, grâce notamment au Kit Créatif sous forme de Poster Géant à colorier. Accompagné de 5 marqueurs déco Pintor, la marque nous invite à faire parler notre créativité.

Nous avons déjà eu le plaisir de vous présenter le kit Sushi box qui vaut le détour. Aujourd’hui, nous avions envie de nous attarder davantage sur le Kit Créatif, et ce poster géant au look assez fun qui promet de longues heures d’amusement.

Le kit créatif « Poster Géant » est disponible ICI.

Il faut bien reconnaître que l’idée de départ est excellente, puisque nous avons tout en main pour réaliser un coloriage grand format. Pas la peine donc d’acheter les feutres à part, ils sont présents dans le kit. Et pas n’importe lesquels, puisque les marqueurs déco Pintor ont sacrément la cote du côté des arts créatifs chez Pilot. Pour quelles raisons ? Parce qu’ils sont multifonctions ! Et qu’ils sont super pour colorier, mais pas seulement ! Ils vont nous permettre de laisser parler notre imagination, car il est possible de les utiliser pour relooker un vêtement, customiser un meuble ou encore personnaliser un objet. Soit, réaliser sa propre création sans craindre que l’encre ne bave, ne bouge, ne s’efface avec le temps, car elle est à base d’eau, riche en pigments et ultra-couvrante.

Zoom sur le kit créatif « Poster Géant »

Le kit est donc composé d’un poster géant 60 x 84 cm et des 5 marqueurs déco. Soit, un support suffisamment grand pour qu’on puisse le faire à plusieurs, en famille ou entre amis. Ils vont se retrouver en immersion dans l’espace, la tête dans les étoiles, à la découverte de tout ce qui se cache dans le décor. Et ils vont beaucoup s’amuser, les illustrations sont géniales avec ces écritures à droite et à gauche, la bouille rêveuse des personnages, les étoiles et ces planètes adorables.

