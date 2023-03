7 conseils pour avoir un jardin sécurisé pour les enfants

Avec l’arrivée du printemps, parents et enfants ont envie de passer plus de temps à l’extérieur et redécouvrent les joies du jardin. Mais c’est aussi une saison pendant laquelle les accidents domestiques grimpent en flèche !Pour éviter que vos enfants ne se blessent en s’amusant à l’extérieur, voici quelques conseils pour sécuriser votre jardin.

Délimiter une aire de jeux

Avoir un espace réservé dans le jardin pour vos enfants permet de limiter grandement les risques d’accident. En effet, s’ils savent où jouer, il est probable qu’ils n’aillent pas visiter votre abri de jardin, là où sont rangés tous les outils…

Un espace de jeu désigné s’avère aussi très utile pour vous, car il est bien plus facile de les surveiller. Choisissez un endroit directement dans votre ligne de vision, et rassurez-vous d’un simple coup d’œil.

Sécuriser terrasse, allée et escalier

Les célèbres « accidents bêtes » sont aussi les plus fréquents… Parmi ceux-ci, la glissade sur sol mouillé arrive largement en tête !

Allée en béton, marche d’escalier en pierre, terrasse en composite… autant de surfaces qui peuvent entraîner une chute dès qu’il a plu un peu, et ce aussi bien pour les parents que pour les enfants. Pour éviter ceci, il suffit d’appliquer une bande adhésive antidérapante sur les lieux de passage.

Il existe de nombreux modèles efficaces et esthétiques sur https://www.heskins.fr/product-category/safety-grip

Faire attention au barbecue

Le barbecue est souvent synonyme de moments agréables passés avec des proches, mais c’est aussi un danger pour les enfants les plus jeunes.

Four à pizza alimenté au bois, barbecue à gaz, ou brasero… tous doivent être constamment surveillés lorsqu’ils sont allumés, pour éviter qu’un petit curieux ne se brûle.

Ranger les outils

Un conseil qui permet aux parents de gagner du temps lorsqu’ils cherchent la binette, mais qui est surtout essentiel pour la sécurité des enfants. Tous les outils de jardin doivent être soigneusement rangés dès qu’ils ne sont plus utilisés.

Un râteau qui traine au milieu de la pelouse peut-être très dangereux, de même qu’un taille-haie ou un simple plantoir.

Par ailleurs, pour éviter tout accident, il est conseillé de les ranger dans un lieu fermé, comme un abri de jardin avec cadenas.

Éviter les fleurs et plantes toxiques

Saviez-vous que de nombreuses plantes du jardin peuvent être toxiques ?

Ceci est vrai pour les animaux domestiques, mais aussi pour les humains. D’ailleurs, l’intoxication par les plantes est la troisième cause d’hospitalisation, après les produits phytosanitaires et les médicaments ! S’il est vrai que les doses sont rarement mortelles pour un adulte, les plantes sont en revanche bien plus dangereuses pour les enfants.

Il est donc conseillé d’éviter de planter tulipes, jonquilles, jasmin, lila… (liste non exhaustive !) dans votre jardin si vous avez de jeunes enfants.

Éloigner les insectes dangereux

Un jardin est un coin de nature partagé avec la faune locale… En France, nous avons la chance de ne pas devoir nous inquiéter à cause d’éventuels scorpions ou araignées au dangereux venin, mais les guêpes (et plus encore les frelons) constituent un risque réel.

Il existe de nombreuses techniques naturelles pour éloigner ces insectes volants, comme les plantes à l’odeur forte du genre eucalyptus ou citronnelle : cela devrait être suffisant pour qu’ils ne viennent pas faire leur nid chez vous.

Si, malgré ces précautions, vous détectez un nid de guêpe ou de frelon dans votre jardin, n’attendez pas un instant pour faire appel à un professionnel. Il saura vous en débarrasser sans risque, et d’une manière écologique.

Élaguer les arbres

Les branches mortes et les rameaux d’une longueur disproportionnée constituent un risque souvent ignoré, mais bien réel. En cas de vent ou de chute de neige, ceux-ci peuvent tomber au sol et sont dangereux pour toute personne à proximité.

L’élagage des arbres est une opération nécessaire pour la sécurité de votre famille, mais aussi pour la santé de ceux-ci. En éliminant les rameaux les plus faibles, vous permettez à l’arbre de concentrer sa croissance dans les branches les plus solides.

Grâce à ces 7 conseils, toute votre famille pourra profiter du jardin en toute sécurité. C’est le meilleur moyen de passer l’été tranquille à la maison !