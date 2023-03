La Trajectoire des Gamètes : l’Amour et ses mystères

Partagez





Cécile a 36 ans. Le compte à rebours biologique s’est enclenché. Une issue reste à sa portée : faire un don d’ovocytes.

Cécile Covès vous invite à une parenthèse désenchantée. Bien loin des tumultes du quotidien. Une plongée intime dans les mystères de la parentalité. Vous n’en saurez pas plus. Il y a des spectacles qui nécessitent d’être vus par simple recommandation.

“La Trajectoire des Gamètes” est une lettre d’Amour poignante et pudique. Il n’est pas simple de s’abandonner aux regards des autres. Le texte de Laura Léoni réussit avec délicatesse à transformer une expérience personnelle en une réflexion universelle.

On ne choisit pas sa famille. On se construit avec. Et vient toujours le temps de l’introspection. De déterminer si on est à l’image de nos parents, le reflet d’une société désuète ou l’héritage d’une union consentie ou non. À l’image du Big Bang, l’origine de notre création est mystérieuse.

L’Amour. Chacun l’a un jour ressenti et cherché. “La Trajectoire des Gamètes” en est le témoignage. Cécile Covès lui donne différents visages avec un naturel déconcertant. Et c’est le regard brillant tel un enfant que l’on regarde le ciel en sortant du théâtre. À la recherche de cette vérité que notre cœur peine à trouver.

“La Trajectoire des Gamètes”

au Théâtre La Manufacture des Abbesses