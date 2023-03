Lettres de l’étrange – 404 éditions

Lettres de l’étrange est une nouvelle série, des éditions 404, qui débute avec deux premiers tomes, parus fin février 2023. Une ombre sur Hollywood et La trompette du diable sont deux romans jeunesse, d’Allison Stanley et Howard Stanley. Des livres qui présentent des enquêtes paranormales de deux enfants, des jumeaux.

1936, aux Etats-Unis, une période trouble, touche le pays, qui se remet difficilement de la Grande Dépression. L’étrange et le mal semblent rôder partout… Depuis qu’Adam Barker, auteur de théâtre new-yorkais, et père d’Olivia et Alex, s’est vu proposer d’aller écrire des scénarios à Hollywood, les jumeaux vivent séparés. Olivia a suivi son père, sur la côte Ouest. Alex, lui est resté avec sa mère, Erin, en plein cœur de New York. Alex et Olivia restent des enfants indépendants. Ils sont dotés de capacités hors du commun et doués pour faire des découvertes extraordinaires. Ils peuvent aussi se mettre dans le pétrin. Dès qu’ils le peuvent, ils s’écrivent, pour raconter leurs aventures et péripéties.

Le récit est original, proposant de suivre les correspondances d’Olivia et Alex, qui vont chacun, de leur côté, vivre des aventures. Fascinés par les mystères, les jumeaux foncent têtes baissées, pour résoudre des disparitions curieuses, dans les deux tomes. Les actrices d’Hollywood disparaissent, tandis qu’à New York de malheureux trompettistes deviennent fous… Les romans sont rythmés, plaisants à découvrir. Il y a des intrigues qui tiennent en haleine les jeunes lecteurs, à partir de 10 ans. Les personnages sont vite attachants, formant une famille, malgré la distance, très soudée. L’époque choisie est favorable aux mystères et au fantastique, que l’on peut retrouver ici.

Une ombre sur Hollywood et La trompette du diable sont les deux premiers tomes de la nouvelle série Lettres de l’étrange, des éditions 404. Deux romans jeunesse, mêlant habilement enquête et surnaturel, à travers les aventures et correspondances de deux jumeaux.

